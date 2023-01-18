渣打大灣區營商景氣指數今年有追趕空間

渣打銀行與香港貿易發展局公布，渣打大灣區營商景氣指數(GBAI)於2022年第四季的結果，由於內地在調查進行中段才開始放寬疫情防控措施，指數結果未能完全反映有關公布帶來的影響，因此，相關指數尚未好轉，降至39.5，當中尤其受到去庫存和融資意願轉弱所拖累，而「商業活動預期指數」亦降至 45.1。

然而，假設往後新冠疫情的影響逐步減弱，GBAI今年上半年將有很大追趕空間。城市表現方面，去年第四季，香港的「現狀指數」及「預期指數」均表現最好，其中「預期指數」連續兩季上升，從上季的46.3，升至48.4，受惠於香港較早開始解封，與內地恢復通關的希望亦於期內日增。

行業方面，「創新和技術」的漲幅最大，現狀和預期子指數分別按季升2.9點和 3.8點，而「零售和批發」子指數亦展現較強的抗逆力，分別升0.9點和1.1 點。

展望未來，內地近期放寬疫情防控措施和支持房地產市場發展等政策調整，將有助釋放近幾年積累的壓抑需求和家庭儲蓄，因此在今年下半年，消費或會推動經濟大幅反彈，收復失地。渣打大中華區高級經濟師劉健恒指，內地自去年底開始大幅度放寬防疫措施後，感染人數迅速上升，無可避免地影響短期內的生產和消費活動。但是預期感染高峰期完結後，經濟活動將會快速反彈。大灣區內地主要城市(深圳和廣州)的流動性指數(mobility index)目前已呈谷底回升之勢，加上內地與香港近日恢復免檢疫通關，都有利於改善大灣區內企業的營商信心，預期下半年的經濟表現會有更明顯的改善。

貿發局范婉兒：料港出口全年反彈 5%

香港貿易發展局研究總監范婉兒指，內地與香港恢復通關有助促進兩地人流和物流，為香港出口增長及經濟復蘇提供有力的支持。她預期第二季起香港出口將錄得顯著增幅，全年將反彈 5%。在多項利好因素下，有信心來季大灣區營商景氣指數將呈現升勢。