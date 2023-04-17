渣打大灣區營商景氣指數創新高 通關復常帶動

GBAI勝預期，反映在通關效應下，大灣區企業經已重拾信心。渣打大中華區高級經濟師劉健恒(左)及貿發局研究總監范婉兒(右)。

渣打銀行與香港貿易發展局公布今年首季「渣打大灣區營商景氣指數」 (GBAI)，「業務活動現狀指數」按季增11.8點至51.3，是繼2021年第四季後，首次超過50；「業務活動預期指數」跳升至61.5，升16.4點，是自GBAI於2020年第二季推出以來最高，反映在通關效應下，大灣區企業經已重拾信心。

內地經濟復甦勢頭有望持續

渣打大中華區高級經濟師劉健恒表示，內地於年初對外開放，社區迅速建立群體免疫，以致經濟活動急速復甦，大灣區內企業營商信心於今年首季已明顯改善，相關指數大幅反彈。預期在內地各項政策的支持以及全面通關的推動下，內地經濟復甦勢頭有望持續。現時不少企業的營運仍未回復新冠疫情前水平，因此相信大灣區有足夠的空間迎頭趕上，回歸正軌。

貿發局研究總監范婉兒指，現狀指數上升主要受新增外貿訂單飆升拉動所致，值得留意的是企業的利潤指數(52.5)亦重返擴張區域，顯示受訪企業業務轉好。

金融服務及創新和技術表現最佳

各行業的「現狀指數」及「預期指數」全線錄得增長，「金融服務」(59.8)和「創新和技術」(54.3)的「現狀指數」表現最佳；而「預期指數」則以「專業服務」(65.2，升19.1點) 、「製造與貿易」(61.3，升17點)和 「金融服務」(67.4，升16.9點)的升幅最為顯著。

各城市的「現狀指數」及「預期指數」亦全面回升，當中佛山(55.1)、東莞(53.5)和香港(51.6)在「現狀指數」表現較佳；而「預期指數」，則以東莞(69.6，升32.5點)、廣州(67.7，升24.6點)和深圳(60.8，升13.7點)的升幅最為強勁。

有望超越疫情前水平

接近三分二的受訪者(65%)認為放寛防疫政策所帶來的經濟復常，將為今年業務帶來正面影響。逾半(53%)受訪者表示，自年初通關以來已提高今年的業務目標。約六成受訪者預期今年第四季，在勞動力、產能利用率、訂單和銷售四方面，都會回復甚至超越疫情前水平。

雖然受訪者認為內地消費有所改善，然而原料價格上升、地緣政治局勢緊張以及行業競爭加劇仍備受關注。受訪者期望隨著內地繼續擴大當地需求、推出更多針對大灣區發展的政策、以及吸引外商投資措施等，將有助進一步改變營商環境。