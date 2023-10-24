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財經
2023-10-24 17:04:55

渣打大灣區營商景氣指數反彈 經濟料進一步復甦

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渣打大灣區營商景氣指數反彈 經濟料進一步復甦

渣打大灣區營商景氣指數(GBAI)第三季度反彈速度令人驚喜。(資料圖片)

渣打銀行與香港貿易發展局公布，渣打大灣區營商景氣指數(GBAI)2023年第三季結果，「營商信心現狀指數」是九個季度以來最高水平，從第二季度的50，升至52.9，反映區內商業活動在第二季度放緩後出現反彈，相信包括暑假需求旺盛，以及內地政府早前幾輪政策放寬產生提振作用。雖然「預期指數」由 58.7下滑至56.3，但仍遠高於50，反映經濟往後可望進一步復甦。

廣州和深圳表現較佳

各城市表現方面，大灣區兩個內地核心城市廣州和深圳在「現狀指數」表現較佳，受惠於內地恢復通關提振作用，廣州從上季的48.6升至54.9，深圳則由51.9，升至54.8。行業方面，「創新和技術」和「零售及批發」的現狀指數居於前列，當中「創新和技術」現狀和預期指數的反彈幅度均屬最大，分別按季升 15.1點和6點，而「金融服務」預期子指數較第二季度有所改善，為57.1，幾乎與「零售及批發」一樣強勁達57.5

渣打大中華區高級經濟師劉健恆表示，GBAI連續兩個季度錄得出乎意料佳續。第三季度GBAI現狀指數反彈速度令人驚喜，認為這是一個強烈信號，表明企業在第二季度受挫後正在回穩，甚至開始重新加速。展望未來，當局政策刺激措施將是加強和延續復甦的關鍵。

貿發局研究總監范婉兒認為，上季GBAI再度加速，也得益於創新和科技板塊復甦，是次調查發現，與科技相關的發展對企業產生不同程度影響，將為企業帶來機遇，同時也會帶有挑戰。未來幾年，企業預期人工智能(AI)技術對多個領域如提升銷售和營運效率方面的影響，更會是機遇而非挑戰，這反映企業對於採 用人工智能技術或採納更全面的數碼轉型策略持積極態度。

近三成對AI持樂觀態度

調查還關注了大灣區企業對科技快速發展的看法，29.1%的受訪者表示對人工智能的發展持樂觀態度，認為它將對營商模式帶來轉變。24.2%受訪者表示某些業務方面正應用人工智能加速發展所帶來的好處；46.3%受訪者則表示已處於規劃或制訂策略階段。只有不到30%受訪者沒有任何人工智能或數碼技術升級計劃。當調查詢問受訪者未來採用人工智能技術方面最大的障礙或挑戰時，結果顯示「升級或推行成本太高」位高榜首，佔36%；其次是「經濟或業務前景不明朗，不敢貿然投資」，佔29.4%；「欠缺專家或人才去推動創新」則佔29%

GBAI是市場首個針對粵港澳大灣區營商景氣進行的前瞻性季度調查，以分析區內營商氣氛及跨城市、跨行業之間的協同效應。渣打與貿發局合作每季訪問逾 1,000家大灣區企業，涵蓋製造及貿易、零售及批發、金融服務、專業服務和創新科技行業，並根據所收集的數據編制出指數，有助投資者及企業了解大灣區最新的營商環境、評估未來表現並 制定市場策略。

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