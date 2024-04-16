渣打大灣區營商景氣指數見11個季度最高 香港營商現狀跌幅最大

渣打銀行與香港貿易發展局公布，今年第一季渣打大灣區營商景氣指數，結果顯示營商活動的「現狀指數」從2023年第四季的51.4，升至今年第一季的 54.3，創下11個季度以來最高分數。
該調查在今年2月1日至3月6日進行，至於「預期指數」保持在54，與去年第四季的54.1相比基本持平，調查反映目前營商環境正在改善，不過這對提振前景預期作用不大。
僅廣州和深圳營商現狀和預期有改善
城市表現方面，廣州和深圳是僅有兩個在營商現狀和預期子指數上均有改善的城市，廣州「營商現狀子指數」從去年第四季的51.7，升至57.1，深圳則從49.5增至55.9。香港的「營商現狀子指數」從去年第四季的50下跌至43.3，在大灣區11個城市子指數中跌幅最大。
行業表現方面，五個行業表現不一，「製造和貿易」為54.7，升3.2點；「零售和批發53.9，升3.4點，以及「創新和技術為57.8，多3.2點，營商現狀指數 按季錄得改善，而「創新和技術」連續3個季度位居榜首。反觀，「金融服務」為42.4，跌10.2點，和「專業服務」為45.6，挫5.2點，「營商現狀子指數」按季跌幅最大， 跌破50的中性線。
當局有更多政策支援空間
2024年開局平穩，但審慎營商情緒仍然持續。渣打大中華區高級經濟師劉健恒表示，GBAI現況指數在第一季反彈，受惠於「利潤」、「新訂單」和「生產/銷售」強勁表現，這表明整個大灣區在今年開局平穩。然而，預期指數未有因現狀表現轉佳而受惠，表明營商情緒依然審慎。由於目前的復甦勢頭仍顯脆弱，認為，以繼續縮小產出缺口和消除通縮預期。
調查還關注大灣區企業目前從事跨境電商或線上銷售業務的情況及其未來計劃。共有44.6%受訪者表示有從事線上業務，當中一半以上表示線上銷售佔其整體銷售21%至40%。無論受訪者目前已經或將來要進行跨境線上銷售，他們均預期未來兩年內地、東盟和亞洲其他地區將成為前三大最具吸引力的電子商務市場。
企業正通過跨境電商開拓新市場
香港貿易發展局研究總監范婉兒指，很大部分受訪企業正通過跨境電商開拓新 市場，但這過程中遇上不少新挑戰，包括缺乏線上營銷專才、價格競爭激烈或利潤微薄，以及缺乏相關技術支援等。然而，也要衡量開展電商業務的一些好處，如增加銷售渠道和收入、提高品牌知名度和公司國際聲譽。