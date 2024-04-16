渣打大灣區營商景氣指數見11個季度最高 香港營商現狀跌幅最大

渣打大中華區高級經濟師劉健恒指，預期指數未有因現狀表現轉佳而受惠，表明營商情緒依然審慎。

渣打銀行與香港貿易發展局公布，今年第一季渣打大灣區營商景氣指數，結果顯示營商活動的「現狀指數」從2023年第四季的51.4，升至今年第一季的 54.3，創下11個季度以來最高分數。

該調查在今年2月1日至3月6日進行，至於「預期指數」保持在54，與去年第四季的54.1相比基本持平，調查反映目前營商環境正在改善，不過這對提振前景預期作用不大。

僅廣州和深圳營商現狀和預期有改善

城市表現方面，廣州和深圳是僅有兩個在營商現狀和預期子指數上均有改善的城市，廣州「營商現狀子指數」從去年第四季的51.7，升至57.1，深圳則從49.5增至55.9。香港的「營商現狀子指數」從去年第四季的50下跌至43.3，在大灣區11個城市子指數中跌幅最大。

行業表現方面，五個行業表現不一，「製造和貿易」為54.7，升3.2點；「零售和批發53.9，升3.4點，以及「創新和技術為57.8，多3.2點，營商現狀指數 按季錄得改善，而「創新和技術」連續3個季度位居榜首。反觀，「金融服務」為42.4，跌10.2點，和「專業服務」為45.6，挫5.2點，「營商現狀子指數」按季跌幅最大， 跌破50的中性線。