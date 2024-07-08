渣打大灣區營商調查：市場情緒保持穩健

渣打銀行與貿發局合作，對粵港澳大灣區的1,000多家公司展開季度調查，由此獲得的渣打大灣區營商景氣指數(GBAI)顯示，上季營商情緒大致維持第一季度的穩健表現，反映經濟增長勢頭穩定。指數顯示，營商活動的「現狀」和「預期」整體指數均保持在54以上(50為中性)，前者錄54.1，後者錄54.8，後者是5季度以來首次上升，反映年初平穩開局後的增長勢頭持續。

渣打指，從近期的全國宏觀數據可見，由年初迄今，中國的經濟增長雖然沒有加速，但步伐保持穩健。不過，雖然出口表現強勁，可是仍繼續被內地包括零售和投資的需求疲弱所抵消。信貸增長在5月份進一步放緩，不過市場憧憬當局將於短期內推出更多的貨幣和財政政策支持，這應可避免通縮預期深化。