渣打大灣區營商調查：市場情緒保持穩健

渣打銀行與貿發局合作，對粵港澳大灣區的1,000多家公司展開季度調查，由此獲得的渣打大灣區營商景氣指數(GBAI)顯示，上季營商情緒大致維持第一季度的穩健表現，反映經濟增長勢頭穩定。指數顯示，營商活動的「現狀」和「預期」整體指數均保持在54以上(50為中性)，前者錄54.1，後者錄54.8，後者是5季度以來首次上升，反映年初平穩開局後的增長勢頭持續。
渣打指，從近期的全國宏觀數據可見，由年初迄今，中國的經濟增長雖然沒有加速，但步伐保持穩健。不過，雖然出口表現強勁，可是仍繼續被內地包括零售和投資的需求疲弱所抵消。信貸增長在5月份進一步放緩，不過市場憧憬當局將於短期內推出更多的貨幣和財政政策支持，這應可避免通縮預期深化。
進一步分析顯示，評估短期業務表現的最佳指標，即「生產/銷售」、「新訂單」和「利潤」等指數組成部分，仍然排在前三位。「原材料庫存」連續5個季度處於50以下，不過按觀察，在需求周期反彈初期庫存往往會下降。該行又指，融資和投資展望仍有急起直追的空間，而更多的政策支持應可為此帶來助力。
創新和技術表現欠佳 關注進口關稅
GBAI信貸指數表明，現金流狀況有所改善，而銀行融資成本可望下降。按行業劃分，「創新和技術」是唯一表現欠佳的行業，或許反映了業界關注西方國家對從中國進口的某些科技產品加徵關稅的舉措。儘管如此，雖然深圳以「創新和技術」含量高見稱，但在其他行業表現強勁下，其整體指數也有所上升。
主題方面，近半受訪者表示，中國推動「新質生產力」發展的政策與他們的業務相關。此外，只有小部分、不足12%受訪者認為，某些新興產業存在過度投資的「風險非常高」。該行指，注意到受訪者計劃推行更多產業升級，並減少依賴外國技術。