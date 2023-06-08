渣打擬於港星倫三地裁員傳涉逾百人　渣打：不時因應業務發展檢視人力資源安排(更新)

《AM730》就事件向渣打查詢，渣打回覆本報表示，該行不時因應業務發展檢視人力資源安排，確保能高效地推進業務策略及滿足客戶需求。

據《彭博社》報道，渣打（2888）擬於香港、新加坡及倫敦三地裁員，裁員人數可能逾100人，惟最終裁員數尚未確定。此前渣打曾表示，計劃自2022年至2024年間，節省13億美元開支。

渣打過去數周已開展裁員行動

報道引述消息人士指，渣打過去數周起，已對亞洲中台職能部門裁員，包括人力資源和數位轉型的職位；另一消息人士指，倫敦金融市場業務有幾位董事總經理亦被裁員，部分初級員工同樣被裁。最終裁員總數或逾100人，現時最終數未確定。

報道引述渣打發言人表示，裁員屬正常業務活動，該行需要在持續評估職位要求，以確保公司執行業務戰略，以及服務客戶需求方面保持高效。

渣打觀塘商廈近期亦罕有放租

為節省開支，香港渣打近期亦罕有放租，位於觀塘道388號的渣打中心，該行持有約15層樓面，近期有3層樓面推出市場租賃，市場消息當時指每層約20,584方呎，意向呎租27元，其後兩層租出，呎租約25元。若該3層全部樓面租出，可為銀行每月帶來約154萬元收入，料年收達1,850萬。