渣打料明年中國經濟料增長5.8% 人民幣溫和升值

渣打預計隨着中央11月起放寬防疫政策，以及加強對房地產市場支持力度，明年內地經濟增長可望達到5.8%，又相信內地會將明年增長目標設定於5%以上。
渣打預測，內地明年首季經濟增長3.5%，次季增長會進一步加快至7%，反映今年同期基數較低；至於明年第三和第四季分別增長5.8%和6.5%。
渣打大中華及北亞區首席經濟師丁爽在記者會上表示，今年內地經濟料按年增長3%，由於經濟受疫情影響，拖累投資及消費，近月外貿亦都出現負增長，令拉動經濟的三頭馬車均表現不佳，故經濟增長會遠低於年初的5.5%目標。
中國明年第二季經濟增長料加快至7%
不過，丁爽認為中國經濟最困難時刻已過，隨着疫情防控放鬆，相信明年消費會有恢復性反彈，經濟增長的推動力將由外貿轉向內需，消費對經濟的貢獻或達4至4.5個百分點。
他又提到，中央出台的房地產「金融16條」措施，成效需時傳導至住房銷售，估計明年下半年銷售才有望逐步企穩並緩慢回升，難以出現強勁反彈。
丁爽預期，今年房地產投資或會累跌9%至10%，即使相關投資於明年下半年小幅回升，按年測算明年的房地產投資仍可能再跌3%左右，情況可能到2024年才回復正數。他又推算，固定資產投資對明年經濟貢獻約1.5個百分點。
明年下半年房地產銷售才有望逐步企穩
此外，中國短期財政及貨幣政策料會偏向寬鬆，經濟狀況穩定下來後政策可能轉向中性，預期下周貸款市場報價利率（LPR）或有小幅下降，明年第一季該利率亦可能調低10點子。至於存款準備金率或於明年第二季下調25點子，但其後因要穩定槓桿率，下半年料不會再減息或降準。
另外，渣打中國宏觀策略部主管劉潔提到，人民幣匯率最差時期已過，近周的升值主要由跨境資本推動，升幅已高過預期。因二十大後中國對內對外政策都有大變動，重心重新轉向刺激經濟增長，相信明年人民幣會溫和升值，明年底兌美元料升穿7算。
渣打預期，今年環球經濟增長料為3.4%，明年增長估計會降至約2.5%，明年上半年主要經濟體包括美國、歐盟或英國或會錄得溫和衰退，至下半年開始復甦。渣打預期美國今年經濟增長約2%，明年收縮0.2%；至於歐盟今年料增長3.3%，明年只增0.2%。經濟表現轉差主要原因是央行收緊貨幣政策，加息以應對通脹高企，但預期明年上半年主要央行開始停止加息後，明年年中環球市場金融條件可趨向穩定。