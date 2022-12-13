渣打料明年中國經濟料增長5.8% 人民幣溫和升值

渣打預計隨着中央11月起放寬防疫政策，以及加強對房地產市場支持力度，明年內地經濟增長可望達到5.8%，又相信內地會將明年增長目標設定於5%以上。

渣打預測，內地明年首季經濟增長3.5%，次季增長會進一步加快至7%，反映今年同期基數較低；至於明年第三和第四季分別增長5.8%和6.5%。

渣打大中華及北亞區首席經濟師丁爽在記者會上表示，今年內地經濟料按年增長3%，由於經濟受疫情影響，拖累投資及消費，近月外貿亦都出現負增長，令拉動經濟的三頭馬車均表現不佳，故經濟增長會遠低於年初的5.5%目標。

中國明年第二季經濟增長料加快至 7%

不過，丁爽認為中國經濟最困難時刻已過，隨着疫情防控放鬆，相信明年消費會有恢復性反彈，經濟增長的推動力將由外貿轉向內需，消費對經濟的貢獻或達4至4.5個百分點。

他又提到，中央出台的房地產「金融16條」措施，成效需時傳導至住房銷售，估計明年下半年銷售才有望逐步企穩並緩慢回升，難以出現強勁反彈。