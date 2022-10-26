渣打第三季稅前基本溢利升32% 累計斥資4.32億美元回購

渣打中午公布第三季稅前基本溢利升32%，股價造好，午後升幅擴闊至逾5%。（資料圖片）

渣打集團（2888）中午公布業績，受惠金融市場業務的強勁表現及淨息差擴闊令現金管理及零售存款受益，渣打第三季收入按年上升15%至43億元（美元，下同），除稅前基本溢利上升32%至14.2億元；除稅前法定溢利則增加4成至13.9億元。業績理想，渣打股價在下午開後擴闊升幅，最新報51.45元，升5.2%，為近10日高位。

集團財務總監Andy Halford預計，就2022年全年，集團收入將增長約13%（撇除債務價值調整及按固定匯率基準計算），與年初至今的增長一致。全年的平均淨息差預計約140個基點，信貸減值將略高於年初至今的18個基點年化貸款損失率。

他表示，渣打本年度的表現強勁，儘管一些西方市場的衰退壓力正在增加，但是業務所在的多個市場經濟復甦速度令人鼓舞。至於2023年，他預計淨息差平均數將繼續擴闊至約165個基點，加上業務繼續保持強勁的增長勢頭及正收入與成本增長差，意味著渣打可保持良好進度於2024年（甚或更早）實現10% 的有形股東權益回報目標。

全年收入料增長13% 淨息差140基點

渣打第三季淨利息收入增加11%，按固定匯率基準計算則增加24%，淨息差擴闊27個基點，部分被對沖帶來的按年影響7個基點所抵銷。金融市場業務的表現創第三季度新高，按固定匯率正常化基準計算上升21%，財富管理業務下降15%，最大市場香港按固定匯率基準計算亦下降15%。

本季度信貸減值為支出2.27億元，增加1.2億元，相當於年化年初至今貸款損失率為18個基點，低於本集團30至35個基點的中期指引。於今年9月底，管理層額外撥加總額為2.04億元，其中與新型冠狀病毒有關的額外撥加總額為5,100萬元，就中國商業房地產行業作出的額外撥加為1.53億元。

按地區劃分，亞洲除前溢利按年增長15%，至10.6億元，仍是最大的區域；其次為歐洲及美洲，增長82%；非洲及中東地區則倒退27%，至1.63億元。

回購至今普通股數目減少約2%

截至9月底止，渣打斥資4.32億元購買6,300萬股普通股，令股份數目減少約2%。即使股份回購於2022年9月30日仍在進行，全數5億元已於本期間全部自普通股權一級資本中扣除，令有關比率下降20個基點。