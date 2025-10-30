渣打第三季稅前盈利17.66億美元 按年升3% 繼續提高股息

渣打表示，期內基本經營收入升5%至51.47億美元，其中淨利息收入減少1%至27億元，因交易量上升，以及貸款組合優化的得益，被減息及邊際利潤受壓造成影響；非淨利息收入上升12%至24億元，主要受財富方案業務及環球銀行業務的表現所帶動，財富方案業務收入上升27%，創下季度新高，而環球銀行業務上升23%，因放貸及分銷量增加，以及資本市場活動增多所帶動業務收入上升。

信貸減值方面，渣打指，信貸減值支出為1.95億元，當中財富管理及零售銀行業務的減值支出因優化無抵押貸款組合而減少7,300萬元至1.07 億元；企業及投資銀行業務的減值支出為6,400萬元。渣打補充，香港商業房地產行業相關風險的客戶保留一筆額外撥備6,000萬元；並在第三季度，對行業作出額外撥備增加2,500萬元，以應對流動性、利息償付能力及還款能力受壓加劇。另外，渣打保留與中國商業房地產有關的一般性額外撥備4,900萬美元；額外撥備減少900萬美元，主要由於還款所致。

渣打：隨時間提高股息金額

渣打表示，繼續在13%至14%的普通股權一級資本比率範圍內經營，又計劃於2024年至2026年向股東累計回饋至少80億元，並繼續隨時間提高每股全年股息金額。集團指，目前預期2025年的有形股東權益回報約為13%，並在其後繼續提升。

溫拓思：集團加強專注於跨境業務及富裕銀行業務

渣打行政總裁溫拓思（Bill Winters）表示，目前預期於2025年實現有形股東權益基本回報約13%，較計劃提前1年達成目標。他提及，集團業務廣泛取得進展，加強專注於跨境業務及富裕銀行業務，以滿足客戶需求的策略正在取得成效，財富方案業務及環球銀行業務的收入均錄得強勁的雙位數增長，而環球市場業務下的經常性收入亦呈良好勢頭。