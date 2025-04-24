渣打調查：近半富裕港人是「里數專家」 有人年賺4百萬里數

渣打銀行公布2025年富裕族群旅遊調查，訪問1,090名18歲以上，擁有100萬元至低於780萬元可投資資產香港富裕族群、及擁有780萬元或以上可投資資產的高資產淨值港人，並指結果顯示近一半受訪者是「里數專家」，不僅以不同形式賺取里數，同時利用里數換取更佳的旅遊體驗。

七成受訪者曾用里數升級商務客艙

調查發現，超過七成受訪者曾用里數兌換或升級至商務客艙。另外，近八成曾享用商務客艙的富裕族群認同經驗難忘，期望以後每個旅程都可以乘搭。高資產淨值港人同時運用里數滿足其他需要，除兌換同行家人機票外，亦租用旅遊包車或購買額外行李限額。