渣打調查：近半富裕港人是「里數專家」 有人年賺4百萬里數

渣打銀行公布2025年富裕族群旅遊調查，訪問1,090名18歲以上，擁有100萬元至低於780萬元可投資資產香港富裕族群、及擁有780萬元或以上可投資資產的高資產淨值港人，並指結果顯示近一半受訪者是「里數專家」，不僅以不同形式賺取里數，同時利用里數換取更佳的旅遊體驗。
七成受訪者曾用里數升級商務客艙
調查發現，超過七成受訪者曾用里數兌換或升級至商務客艙。另外，近八成曾享用商務客艙的富裕族群認同經驗難忘，期望以後每個旅程都可以乘搭。高資產淨值港人同時運用里數滿足其他需要，除兌換同行家人機票外，亦租用旅遊包車或購買額外行李限額。
除了善用里數，富裕族群更懂得賺取里數，超過九成會賺取里數的受訪者積極透過不同方式賺取更多里數。除本地信用卡消費繼續為首選渠道外，受訪者亦透過開立定期存款及出糧戶口等銀行服務獲得里數，為下一次旅程做好準備，其中更有客戶於一年內透過銀行服務賺取超過4百萬里數。
近半利用銀行服務賺取大額里數
渣打香港高端客群及零售銀行網絡主管羅倩兒表示，調查發現當中接近一半高資產淨值港人會利用各種銀行服務例如定期存款、出糧戶口及財富管理等賺取大額里數。高端客戶透過「亞洲萬里通」里數定期存款作大額定存的數字持續攀升。同時，港人利用出糧戶口長期賺取里數亦成為新趨勢，透過出糧輕鬆提升下一旅程。