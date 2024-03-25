渣打證券北京開業 溫拓思指進一步完善內地業務發展

渣打證券(中國)日前在北京舉行「承勢篤行，同譜新篇」主題論壇暨渣打證券展業交流活動，北京市委金融辦分管日常工作的副主任、市委金融工委分管日常工作的副書記、市地方金融管理局長聶傑英、北京市朝陽區人民政府副區長張冠彬，以及渣打集團(2888)行政總裁溫拓思等出席。 首家新設外商獨資券商 聶傑英出席儀式時表示，隨著首都金融領域「兩區」建設的推進，北京資本市場生態正持續完善，吸引愈來愈多國際金融機構在京落戶發展。作為首家新設外商獨資券商，渣打證券落戶北京並成功開業，是首都金融發展環境不斷優化又一體現。希望渣打證券能依托北京優越營商環境，充分發揮該集團長期在華積累業務優勢，乘勢而上，行穩致遠，成為首都乃至全國資本市場中一張獨具特色的名片。

溫拓思表示，感謝一直以來監管機構和北京市各級政府對渣打證券支持和幫助。並稱對內地金融領域持續開放充滿信心，也堅信內地經濟能成功轉型，並在未來保持強勁發展的勢頭。把握內地機遇一直是該集團核心戰略，相信渣打證券將提升集團服務在華和海外客戶能力，進一步完善在內地業務布局。