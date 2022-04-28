渣打首季稅前基本溢利增5%至15億美元

渣打(2888)公布截至3月底止首季業績，期內收入上升9%至43億(美元，下同)，按固定匯率基準計算則按年上升11%；除稅前基本溢利上升4%至15億元，按固定匯率基準計算則升5%；除稅前法定溢利上升7%至15億元。每股盈利增加1.3仙或4%至34.8仙。

按固定匯率基準計算，渣打淨利息收入上升10%，淨息差按季上升10個基點至1.29%，乃由於結構性對沖計劃和利率上升所致。同樣按固定匯率基準計算，撇除債務價值調的金融市場業務增加4億元或27%，交易銀行業務收入增加6%，財富管理業務下跌1億元或17%，其中最大市場香港下跌26%。

信貸減值支出按年上升1.8億元

期內有形股東權益回報為11.1%，按年上升30個基點 。 信貸減值支出2億元，按年上升1.8億元，按季則下跌300萬元。當中包括1.6億元與中國商業房地產相關的風險敞口，及1.07億元因斯里蘭卡主權評級下調至第3階段。管理層額外撥加總額按季減少1.04億元至2.39億元，當中包括新型冠狀病毒相關的1.53億元，及中國商業房地產相關的8,600萬元。

渣打行政總裁溫拓思表示，儘管宏觀環境波動，第一季度業績依然強勁，除稅前溢利按年增長4%，基本業務勢頭強勁。他又指，對渣打在2月概述的5項策略性行動取得早期進展感到欣慰，集團正朝着在2024年甚至更早實現10%有形股東權益回報的目標前進。