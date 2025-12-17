渣打：恒指明年28000至30000點 料金價有望挑戰4800美元

渣打財富方案首席投資辦公室發布2026年環球市場展望，料恒指明年介乎28000至30000點，而金價則有望挑戰4800美元水平。

渣打財富方案首席投資辦公室發布2026年環球市場展望，該行認為中國股市整固後估值吸引力提升，盈利增長料從2025年低基數反彈，對其維持「超配」，而歐洲(英國除外)和日本股票則降至低配。恒生指數方面，該行12個月基本區間預測為28000至30000點。

渣打北亞區投資總監鄭子豐表示指出，明年內地進入「十五五」規劃第一年料內地政府將推出更有針對性的刺激措施以提振經濟。若投資情緒惡化、地緣政治緊張局勢加劇、聯儲局減息預期或獨立性下降以及/或政策支持不足恒指區間或下移至26000至28000點。針對減息預期，鄭子豐認為，目前為止關稅對商品通脹影響有限，隨着就業轉弱，美聯儲2026年底前可能再減息75個基點。