渣打：恒指明年28000至30000點 料金價有望挑戰4800美元

渣打財富方案首席投資辦公室發布2026年環球市場展望，該行認為中國股市整固後估值吸引力提升，盈利增長料從2025年低基數反彈，對其維持「超配」，而歐洲(英國除外)和日本股票則降至低配。恒生指數方面，該行12個月基本區間預測為28000至30000點。
渣打北亞區投資總監鄭子豐表示指出，明年內地進入「十五五」規劃第一年料內地政府將推出更有針對性的刺激措施以提振經濟。若投資情緒惡化、地緣政治緊張局勢加劇、聯儲局減息預期或獨立性下降以及/或政策支持不足恒指區間或下移至26000至28000點。針對減息預期，鄭子豐認為，目前為止關稅對商品通脹影響有限，隨着就業轉弱，美聯儲2026年底前可能再減息75個基點。
板塊方面，該行將健康護理提升至「超配」；同時將通訊、科技維持「超配」，而非必需消費品則降至「核心」。對於AI泡沫爭論，鄭子豐認為人工智能資本支出更持久地走高，收入增長仍高於資本支出增速，自由現金流充裕，投資仍屬合理。
金價方面，渣打香港投資策略主管陳正犖指今年金價走勢凌厲，受地緣政治風險、各地央行及投資者繼續尋找美元替代方案等因素帶動，料未來一年金價有能力挑戰4,800美元水平。而在債券市場方面，陳正犖表示，美國財政負擔、通脹及聯儲局新主席上任後獨立性可能加劇債券波動。不過新興市場政府債料可受新興市場通脹溫和、貨幣政策鴿派、財政狀況改革以及美元疲弱預期所推動。整體而言，該行料新興市場債跑贏發達市場。