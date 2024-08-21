港上市公司涉欺詐 7人被捕 包括主席及執董

證監會公布，本月19日及20日與廉政公署及澳門司警採取代號「分界線」的聯合行動，打擊懷疑跨境企業欺詐及失當行為。案件涉及一家香港上市公司的高層人員，涉嫌虛構交易及偽造會計帳目總值約1.2億元。證監會與廉署聯合搜查了6個地點。廉署亦拘捕了7名人士，包括該上市公司主席及一名執行董事。

證監廉署澳門司警聯合行動 案件涉逾億

被捕人士涉嫌觸犯《防止賄賂條例》下的代理人使用虛假文件意圖欺騙其主事人罪行。調查發現，該公司主席及其他人士涉嫌偽造該公司港澳兩地附屬公司的交易文件及會計帳目，令應收款項下調逾1.13億澳門元(約1.1億港元)。另外，相關人士亦涉嫌以虛假文件及會計帳目，隱瞞挪用公司款項超過900萬元。上述行為亦涉嫌觸犯《證券及期貨條例》下關於披露虛假或具誤導性資料的罪行或失當行為及關於涉及對上市公司作出虧空、欺詐、不當行為或其他失當行為。