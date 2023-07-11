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財經
2023-07-11 15:15:00

港上市審計質素有改善　會財局：樂意配合海外監管機構來港審計

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港上市審計質素有改善，會財局指樂意配合海外監管機構來港審計。(會財局)

會計及財務匯報局（會財局）公布去年2022年查察報告，指期內共就55間上市公司的審計項目進行查察，平均審計質素略有改善；對於海外監管機構有機會來港審查工作底稿，會財局亦表示樂意配合。

B類及C類會計師樓審計未見改善

會財局報告指，期內共55間上市公司的審計項目進行查察，平均審計質素略有改善，不過由B類（負責10間至100間上市公司審計）和C類（負責1間至少於10間上市公司審計）會計師事務所負責的審計項目，其質素則未見明顯改善。

此外，會財局在2021年及2022年，先後就中國恒大（3333）的持續經營滙報和賬目審計展開調查，局方表示一切正進行中，但不便透露個案，亦強調該調查會隨時間取得進展。

港上市審計質素有改善，會財局指樂意配合海外監管機構來港審計。(資料圖片)

會財局：將增加查察B類C類會計師樓

會財局主席黃天祐坦言，對此情況感到擔憂，期望B類和C類的會計師事務所能就審計質素立即進行整改和改善；會財局查察部主管賴翠碧表示，在2022年進行的55宗查察項目，有14宗交予調查部跟進。她指出，因應B類和C類的會計師事務所的審計質素未見改善，將會增加對他們的查察，並會要求就具體的問題作出改進。

而有關會財局之前，向內地獲取的審計工作底稿需時約9個月至11個月，黃天祐回應，今年4月曾訪京與相關部門商討，相信之後獲取工作底稿的時間會大幅縮減。

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