港上月出口飆34%勝預期 進口多22%

本港出口連續4個月上升！政府統計處公布，上月本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別升33.6%和21.7%。由於受到農曆新年假期在不同日子所影響，每年1月及2月份的貿易流量通常有較大波動。
繼去年12月錄得11%增長後，上月商品整體出口貨值為3,887億元，上升33.6%，勝預期；同時，商品進口貨值繼去年12月錄11.6%按年升幅後，上月進口貨值為3,851億元，再漲21.7%。上月份有形貿易順差36億元，相等於商品進口貨值的0.9%。
內地出口升54% 台灣多47%
上月輸往亞洲的整體出口貨值上升45.7%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是中國內地升54.2%、印度增51.0%、馬來西亞漲48.1%、台灣走高46.8%、泰國揚45.6%。
除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是法國多38.7%、美國升11.5%。另一方面，輸往荷蘭的整體出口貨值則錄得跌幅，跌45.7%。
同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是泰國多42.6%、美國升38.9%、內地揚38.6%、越南增34%、韓國升28.3%。另一方面，菲律賓進口貨值則跌25.6%。
受農曆新年影響 料增長放緩影響持續
政府發言人表示，上月商品出口貨值在去年非常低的比較基數下躍升，部分受農曆新年的時間影響。因此，待有2月份數據後將兩者合併分析，將能更有效評估實際情況。上月輸往內地的出口大幅上升，輸往美國的出口顯著上升，輸往歐盟的出口則下跌。輸往大部分其他主要亞洲市場的出口錄得上升。展望未來，環球經濟增長緩慢及地緣政治因素在短期內將繼續影響香港的出口表現。