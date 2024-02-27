港上月出口飆34%勝預期 進口多22%

本港上月輸往亞洲的整體出口貨值上升45.7%。(資料圖片)

本港出口連續4個月上升！政府統計處公布，上月本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別升33.6%和21.7%。由於受到農曆新年假期在不同日子所影響，每年1月及2月份的貿易流量通常有較大波動。

繼去年12月錄得11%增長後，上月商品整體出口貨值為3,887億元，上升33.6%，勝預期；同時，商品進口貨值繼去年12月錄11.6%按年升幅後，上月進口貨值為3,851億元，再漲21.7%。上月份有形貿易順差36億元，相等於商品進口貨值的0.9%。

內地出口升 54% 台灣多 47%

上月輸往亞洲的整體出口貨值上升45.7%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是中國內地升54.2%、印度增51.0%、馬來西亞漲48.1%、台灣走高46.8%、泰國揚45.6%。