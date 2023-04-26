港上月貿易數據遜色 分析料全年出口難扭跌

政府統計處昨公布對外商品貿易統計，上月本港整體出口和進口貨值均錄按年跌幅，分別下跌1.5%和0.6%，至3,672億元及4,078億元，惟仍較預期的0.1%及2.5%增長遜色，前者連跌11個月，後者連挫9個月，至於2月則分別錄8.8%及4.1%跌幅。有分析認為，在外環需求疲弱下，本港今年整體出口仍難扭轉跌勢。

本港上月錄有形貿易逆差406億元，相等於商品進口貨值的10%。至於今年首季，商品整體出口貨值跌17.7%，進口貨值失12.7%。上季有形貿易逆差1,116億元，相等於商品進口貨值的10.6%。而經季節性調整的數字顯示，上季商品整體出口貨值按年升0.8%；進口貨值漲3.3%。

政府發言人表示，上月商品出口貨值按年進一步下跌，惟跌幅放緩。至於輸往內地的出口繼續下跌，輸往其他主要亞洲市場的出口表現參差，美國及歐盟的出口回復增長。展望未來，港府認為先進經濟體的增長減慢，會繼續令香港的出口表現受壓，但內地經濟復甦加快，加上香港與內地之間的跨境陸路貨運限制已撤銷，應可緩減部分壓力。