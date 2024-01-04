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財經
2024-01-04 15:54:49

港上月PMI錄51.3 連續兩月好轉

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港上月PMI錄51.3 連續兩月好轉

香港上月採購經理指數(PMI)經季節調整後，由去年11月的50.1，升至上月51.3。

標普全球最新PMI數據顯示，香港上月採購經理指數(PMI)經季節調整後，由去年11月的50.1，升至上月51.3，顯示營商環境連續兩月好轉，而改善程度是5月來最佳。標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，上月香港數據顯示營商環球在年終明顯好轉，需求回溫，有利促進私營企業的經營活動，推動就業增長。

上月香港企業新接的訂單量呈6個月以來首次增長，綜觀不同數據，則以消費服務業、運輸業、資產及通訊業的業務升幅最明顯。出口方面，企業上月新接的訂單量與11月相若，而單從來自內地的新訂單來看，則因經濟疲弱，所以連續5個月緊縮。至於新增訂單則由跌轉升，為12月產量復甦提供支持，有關升幅雖然溫和，但卻是7月以來首次，並超越訂單升幅。

私營企業擴充人手 通脹放緩

而為持續營運，香港私營企業於上月連續兩個月擴充人手，相關職位增長為5月以來最佳。在採購價格與薪資皆呈通脹的情況下，上月整體投入成本繼續上揚；但由於薪酬升幅回落，大大抵銷來自原材料和運輸成本急升的壓力，因此整體投入成本的通脹率亦見放緩。

指數的報告又指，香港私營經濟於去年以景氣升溫收尾。即使外貿仍然疲弱，但企業新增的訂單量和產量已重拾增長，整體銷情好轉同時推動就業增長向上，而隨著成本壓力紓緩，企業也提高了庫存量，業者雖在12月接得更多新訂單，但繼續看淡業務前景。Jingyi Pan表示，積壓工作的緊縮程度比上月加劇，而經營情緒也在去年底更為悲觀，多個具前瞻性的PMI指標顯示，需對營商活動的預期更加審慎。至於好消息是，成本壓力已放緩至長期平均水平，有助企業於未來數月減輕售價壓力，從而對進一步的業務增長有利。

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