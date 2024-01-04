港上月PMI錄51.3 連續兩月好轉

標普全球最新PMI數據顯示，香港上月採購經理指數(PMI)經季節調整後，由去年11月的50.1，升至上月51.3，顯示營商環境連續兩月好轉，而改善程度是5月來最佳。標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，上月香港數據顯示營商環球在年終明顯好轉，需求回溫，有利促進私營企業的經營活動，推動就業增長。

上月香港企業新接的訂單量呈6個月以來首次增長，綜觀不同數據，則以消費服務業、運輸業、資產及通訊業的業務升幅最明顯。出口方面，企業上月新接的訂單量與11月相若，而單從來自內地的新訂單來看，則因經濟疲弱，所以連續5個月緊縮。至於新增訂單則由跌轉升，為12月產量復甦提供支持，有關升幅雖然溫和，但卻是7月以來首次，並超越訂單升幅。