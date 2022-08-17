港交所上半年盈利按年跌27% 每日成交萎縮

港交所（388）上半年盈利按年下跌27%至48.4億元，按年跌27%，每股盈利3.82元，下跌27%，派中期息每股3.45元，跌26%。全球金融市場大幅波動，市場氣氛疲弱，反映經濟的脆弱性、地緣政治局勢緊張，包括在烏克蘭的戰爭，以及通脹壓力和疫情持續的影響，香港交易所無法避免受到影響。
期內，港交所收入及其他收益89.4億元，下跌18%，主要成交金額減少，拖累交易及結算費，加上電子認購首次公開招股的存管服務費減少，主要業務收入減少至92.8億元。
每日成交金額縮至1,383億元
在不明朗且波動的市況下，期內香港證券市場的平均每日成交金額為1,383億元，較去年同期減少27%，而ETF平均每日成交金額為97億元，上升59%，衍生產品市場的期貨及期權平均每日成交合約張數亦增加 8%。滬深港通每日成交金額減少9%至1,039億人民幣，債券通北向通平均每日成交金額達312億人民幣，按年上升17%
新股市場方面，上半年於香港交易所新上市的公司共27家，集資額合共197億元，按年下跌91%。特殊目的收購公司（SPAC）上市機制實施後，上半年共有兩家SPAC在香港交易所上市，集資20億元。
半年新股集資額不足200億 減逾9成
另外，公司資金投資錄得虧損淨額近3.8億元，去年同期錄得收益約4.3億元，主要是外部管理投資基金錄得公平值虧損淨額5.1億元，反映全球股票及固定收益市場表現。
單計上季盈利21.7億元，按年跌22%。收入及其他收益42.5億元，按年跌14%，主要業務收入45.1億元，按年跌4%。另外，上季公司資金投資錄得虧損淨額2.7億元，去年同期錄得收益2.1億元。