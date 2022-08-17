港交所上半年盈利按年跌27% 每日成交萎縮

港交所（388）上半年盈利按年下跌27%至48.4億元，按年跌27%，每股盈利3.82元，下跌27%，派中期息每股3.45元，跌26%。全球金融市場大幅波動，市場氣氛疲弱，反映經濟的脆弱性、地緣政治局勢緊張，包括在烏克蘭的戰爭，以及通脹壓力和疫情持續的影響，香港交易所無法避免受到影響。

期內，港交所收入及其他收益89.4億元，下跌18%，主要成交金額減少，拖累交易及結算費，加上電子認購首次公開招股的存管服務費減少，主要業務收入減少至92.8億元。

每日成交金額縮至 1,383 億元

在不明朗且波動的市況下，期內香港證券市場的平均每日成交金額為1,383億元，較去年同期減少27%，而ETF平均每日成交金額為97億元，上升59%，衍生產品市場的期貨及期權平均每日成交合約張數亦增加 8%。滬深港通每日成交金額減少9%至1,039億人民幣，債券通北向通平均每日成交金額達312億人民幣，按年上升17%