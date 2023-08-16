港交所中期多賺31%至63億元派息增三成　6月底有104宗IPO申請處理

再有藍籌放榜，港交所（388）公布截至6月底止中期業績，當中股東應佔盈利63.12億元，按年多賺30.52%；每股基本盈利4.99元；中期息每股派4.5元，按年增加30.43%，以每手100股為例，一手股息即袋450元。
港交所收入歷來第二高
期內，收入及其他收益105.75億元，按年升18.33%，為歷來第二高，僅次於2021年上半年的紀錄；主要業務收入97.29億元，升4.86%，因保證金與結算所基金的投資收益淨額增加，以及期內衍生產品合約的平均每日成交額錄得半年度新高，但標題平均每日成交額下跌，令交易及結算費減少，以及上市費收入減少已抵消部分升幅。
當中投資收益淨額由於受惠於高利率環境，2023 年上半年香港交易所的投資收益淨額錄得半年度新高，增至26.76億；營運支出26.22億元，按年升6.76%，因僱員費用及專業費用增加；EBITDA利潤率為75%，按年升3個百分點。
6月底有104宗IPO申請處理
港交所表示，儘管全球新股市場表現疲軟，香港新股市場的表現相對不俗，上半年共有33家發行人上市，總集資額179億元；而港交所旗下新股市場的上市申請仍絡繹不絕，截至6月底共有104宗申請正在處理中。
歐冠昇：新股市場復甦跡象令人鼓舞
港交所行政總裁歐冠昇表示，儘管全球宏觀經濟仍然充滿不確定性以及市場氣氛疲弱，港交所上半年表現良好；而展望未來，雖然市場氣氛仍將受宏觀形勢影響，但香港新股市場出現的復甦跡象令人鼓舞，申請上市的公司絡繹不絕。香港交易所將繼續積極落實集團戰略，繼續為世界各地的客戶提供更多元化的市場、更豐富的產品組合及更廣闊的機遇。