港交所中期多賺31%至63億元派息增三成　6月底有104宗IPO申請處理

港交所收入歷來第二高

期內，收入及其他收益105.75億元，按年升18.33%，為歷來第二高，僅次於2021年上半年的紀錄；主要業務收入97.29億元，升4.86%，因保證金與結算所基金的投資收益淨額增加，以及期內衍生產品合約的平均每日成交額錄得半年度新高，但標題平均每日成交額下跌，令交易及結算費減少，以及上市費收入減少已抵消部分升幅。

當中投資收益淨額由於受惠於高利率環境，2023 年上半年香港交易所的投資收益淨額錄得半年度新高，增至26.76億；營運支出26.22億元，按年升6.76%，因僱員費用及專業費用增加；EBITDA利潤率為75%，按年升3個百分點。