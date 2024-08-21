港交所中期少賺3%中期息減少　平均每日成交額降4%

港交所（388）公布中期業績，截至2024年6月30日，中期股東應佔溢利錄得61.25億元，按年下跌3%；基本每股盈利4.84元，按年下跌3%；每股中期股息派4.36元，亦按年下跌3%。港交所第二季股東應佔溢利錄31.55億元，較首季上升9%；資本開支錄3.34億元，增加28%。 港交所半日跌0.4%，收報231元。

上半年平均每日成交金額跌4% 期內，上半年收入及其他收益為106.21億元，與2023年上半年相若；EBITDA利潤率為73%，較2023年上半年下跌2個百分點；營運支出較2023年上半年上升7%，源於僱員費用及資訊技術費用增加，但與2022年3月的鎳市場事件有關的法律費用收回其中一部分後，已抵銷部分增幅。受惠於高利率環境，公司資金投資收益淨額為9.01億元，高於去年同期的8.17億元。

至於上半年平均每日成交金額1,104億元，跌4%，當中股本證券產品平均每日成交金額1,003億元；衍生權證、牛熊證及權證平均每日成交金額101億元；滬股通及深股通平均每日成交金額1,302億元人民幣，升19%；債券通北向通平均每日成交金額445億人民幣，同創半年新高；港股通平均每日成交金額375億元，增長11%。 陳翊庭：對下半年保持審慎樂觀態度 港交所行政總裁陳翊庭表示，港交所上半年業績穩健，其中，第二季度隨著市場回升及交投活躍，集團收入及其他收益和溢利均創當季新 高。他指，期內港交所取得重要戰略進展，推出多項措施進一步提升市場競爭力，包括就下調證券市場股票最低上落 價位的建議諮詢市場意見、推出「互換通」，及準備實施惡劣天氣下正常交易安排等；亦開發「領航星衍生產品平台」，確保香港市場為迎接未來做好準備。

展望未來，儘管宏觀經濟前景仍然充滿不確定性，仍然對今年下半年保持審慎樂觀的態度，集團將與時俱進，不斷優化市場基礎設施，豐富產品，擴大國際合作夥伴關係，持續提升香港市場的活力、韌性和競爭力，也期待與所有合作夥伴和持份者緊密合作，落實集團戰略。