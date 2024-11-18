港交所互聯互通十周年　陳茂波：將持續創新由「量」走向「質」的發展

港交所慶祝內地與香港資本市場互聯互通10周年，財政司司長陳茂波指互聯互通的各個項目在10年間迎來了「量」的增長。展望未來，整個機制的持續創新，將從「量」走向「質」的發展。
港交所今日舉行互聯互通10周年高峰論壇，陳茂波致辭指互聯互通機制這條「大橋」，在10年間的「行車道」數量持續增加，每條車道的流量也持續提升，往返的不單是產品和資金，更加是投資人對兩地市場的認識、了解和關注。他認為未來可由「量」走向「質」的發展，因為香港國際化發展的「含金量」將進一步提高。隨着國家加深與全球各地的經貿聯繫，持續推動金融高水平對外開放，內地企業必定會加快加大到境外投資，而國際上往內地的投資也必定持續增加。在互聯互通機制下，香港將繼續是國家與世界金融市場最關鍵的交匯點，讓香港匯聚更多「錢財」和「人才」，進一步鞏固國際金融中心地位。
陳茂波指出互聯互通機制不斷深化和擴容，讓制度創新帶動更多產品創新，有利於更多以人民幣計價的股票、債券和風險管理產品的發展，助力人民幣國際化的穩慎有序推進。未來，政府會鼓勵更多連接不同市場的創新跨境產品，也會鼓勵更多優質的國際企業來港上市，為全球的投資者創造更大的價值和機遇。
港交所會積極連接中國與世界市場
港交所行政總裁陳翊庭表示，10年來互聯互通機制一直運作順暢，投資範圍不斷延伸，服務不斷升級，成交活躍度不斷提高，為香港和內地市場帶來雙贏局面。而中國金融市場的外資參與度仍然較低，目前外資持有內地股票和債券比例少於5%，港交所會積極連接中國與世界市場。