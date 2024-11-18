港交所互聯互通十周年　陳茂波：將持續創新由「量」走向「質」的發展

港交所慶祝內地與香港資本市場互聯互通10周年，財政司司長陳茂波指互聯互通的各個項目在10年間迎來了「量」的增長。展望未來，整個機制的持續創新，將從「量」走向「質」的發展。

港交所今日舉行互聯互通10周年高峰論壇，陳茂波致辭指互聯互通機制這條「大橋」，在10年間的「行車道」數量持續增加，每條車道的流量也持續提升，往返的不單是產品和資金，更加是投資人對兩地市場的認識、了解和關注。他認為未來可由「量」走向「質」的發展，因為香港國際化發展的「含金量」將進一步提高。隨着國家加深與全球各地的經貿聯繫，持續推動金融高水平對外開放，內地企業必定會加快加大到境外投資，而國際上往內地的投資也必定持續增加。在互聯互通機制下，香港將繼續是國家與世界金融市場最關鍵的交匯點，讓香港匯聚更多「錢財」和「人才」，進一步鞏固國際金融中心地位。