港交所今暫停期貨市場波動調節機制 已找軟件問題根本原因

港交所指調查發現，在某些情況下參考價沒有更新，而市場波動調節機制會被過時的參考價所觸動。(資料圖片)

港交所(388)今早開市前宣布，因外部供應商軟件問題，香港期貨交易所暫停恒生指數期貨、恒生中國企業指數期貨、恒生科技指數期貨、小型恒生指數期貨及小型恒生中國企業指數期貨現月合約及下月合約之市場波動調節機制至另行通知，其後指經過與外部供應商的詳細調查後，已找到導致需暫停恒生指數期貨產品市場波動調節機制的軟件問題的根本原因。

其他交易及交易系統未有影響

調查發現，在某些情況下參考價沒有更新，而市場波動調節機制會被過時的參考價所觸動，有關情況於本周二(25日)上午11時22分引致恒生科技指數期貨的11月份合約觸發市場波動調節機制，以及5分鐘的冷靜期。相關的參考價只用於市場波動調節機制，並沒有影響其他交易或交易系統的其他部分。

外部供應商目前正準備為軟件更新，並會在使用前進行嚴謹測試。將適時公布有關恢復恒生指數期貨產品之市場波動調節機制的進展。至於香港交易及結算所有限公司現貨市場之市場波動調節機制則不受影響，運作如常。

2017 年實施從未觸發

市場波動調節機制旨在確保市場於價格劇烈波動期間維持有序交易。若合約價格相對5分鐘前的最後交易價格(參考價)變動幅度超過±5%，將會觸發一次5分鐘的冷靜期，惟於冷靜期內，市場參與者仍允許在參考價±5%的預定價格區間內進行交易。市場波動調節機制自2017年引入香港交易所衍生品市場以來從未被觸發過。