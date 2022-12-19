港交所冀擴大ETF通產品範圍 11月南向通成交逾20億

港交所（388）今年7月開通買賣基金（ETF）互聯互通（ETF通）以來，南向日均成交額持續增額，據港交所數據顯示，11月的日均成交金額達20.2億港元，較7月開始時增加約8.4倍，佔南向通成交金額3.1%，；北向日均成交亦由1,979萬元人民幣，增至1.45億元人民幣，增約6.3倍。港交所證券產品發展聯席主管及買賣產品主管羅博仁（Brian Roberts）接受本地傳媒訪問時表示，港交所一直與兩地監管機構及交易所保持溝通，ETF通發展目前仍處於第一階段，希望擴大ETF通的產品範圍，同時雙方亦曾就兩地未來將如何加強市場結構，以改善流動性、交易機制等進行討論。

截至11月底，本港ETF產品市場中，共141隻ETF，另有27隻槓桿及反向產品，市值共達3,735億元，資金淨流量470億元，惟較2021年全年錄得下跌，分別減少12.82%及42.25%。他解釋，主要是盈富基金（2800）經理人改由恒生擔任，故恒生指數ETF（2833）自今年9月退市，該ETF本身具有一定的市值及資金流，導致整體今年表現較去年下滑。

不過，今年首11個月的平均每日成交額仍優於去年全年，達118億元，增幅53.2%，反映市場表現仍受投資者關注。

對於本港上周推出首批兩隻加密資產期貨ETF是亞洲首個提供加密資產ETF的市場，羅博仁表示，推出比特幣及以太幣期貨ETF，只是引進加密資產期貨ETF的首階段。他透露，除了現有發行商南方東英外，亦有其他發行商對在本港推出加密資產ETF表達興趣，當中包括一些海外發行商，認為港交所對有關產品開綠燈，有助吸引資產管理公司來港營運。

海外發行商對推出加密資產 ETF感興趣

南方東英比特幣期貨ETF（3066）及南方東英以太幣期貨ETF（3068）上周五掛牌，首日合共錄得1,117萬元成交，市場反應不俗。

不過，兩隻ETF上市前，遇上加密貨幣交易平台FTX宣告破產，惹來市場關注該類ETF的安全性。羅博仁相信，FTX事件或源於監管不足，強調香港是在良好監管下推出加密資產產品，而港交所引入這類產品時，涉及很多盡職審查與考慮。