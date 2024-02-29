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財經
2024-02-29 13:20:00

港交所去年純利多賺18%　港股日均成交額大跌14%

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港交所去年純利多賺18%，港股日均成交額大跌14%。

港交所去年純利多賺18%，港股日均成交額大跌14%。

港交所（388）公布截至2023年底止全年業績，其中股東應佔溢利為118.62億元，按年升17.7%，近18%，為歷來第二高，僅次於2021年的紀錄，每股基本盈利9.37元。派息方面，港交所派第二次中期股息3.91元，按年增5.96%，連同第一次中期息4.5元，全年共派8.41元，增加17.79%。

第四季溢利跌12.82%

2023年第四季季績方面，股東應佔溢利25.97億元，按年跌12.82%；收入及其他收益48.57億元，減少6.61%。

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港交所收入創歷來第二高

其中，2023年港交所收入及其他收益205.16億元，創歷來第二高紀錄，按年增11.16%。港交所主要業務收入升3%，源於保證金與結算所基金的投資收益淨額創新高，以及去年LME交易及結算費增加。

每日成交額及IPO上市數目均跌

不過平均每日成交額下跌，令交易及結算費減少以及上市費收入減少已抵消部分升幅。當中聯交所的的股本證券產品，平均每日成交金額為932億元，按年下跌14%；股本證券產品平均每日成交宗數為1,611宗，按年下跌一成；滬股通平均每日成交金額則為50.1億元，按年升9%。

去年主板新上市公司數目按年大跌19%至73宗，截至於12月31日，港交所主板上市公司數目為2,283間。

陳翊庭3.1將出任港交所行政總裁

展望將來，港交所主席史美倫表示，全球金融市場將繼續受到當下的經濟和地緣政治環境，以及技術創新和氣候變化等大趨勢影響，帶來挑戰和新機遇；港交所行政總裁歐冠昇稱，雖然宏觀經濟和地緣政治環境仍然複雜，但對前景保持審慎樂觀。

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此外，歐冠昇提前於今日之後離任行政總裁，聯席營運總監陳翊庭明天出任港交所集團行政總裁，歐冠昇展望今年及以後，相信團隊將在陳翊庭的領導下，繼續帶領港交所把握未來無窮的機遇。

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