港交所去年純利漲10%創新高 維持派息比率 股息增

去年港交所股本證券產品平均每日成交額1,200億元，升28.8%，衍生權證、牛熊證及權證日均成交金額維持118億元，兩者合共成交額1,318億元，升25.5%。而單計去年第四季，聯交所的日均成交金額倍升至1,869億元。

滬深港通成交量亦創歷史新高

新股方面，去年港交所共迎來71隻新股上市，總集資金額達880億元，其中來自新經濟行業的新股集資額佔比近82%。另外，滬深港通成交量亦創歷史新高，北向及南向交易的平均每日成交金額分別較2023年升39%和55%。

集團指，踏進2025年，儘管去年地緣政治不明朗的局面可能會一直延續，隨著通脹壓力稍緩以及息率下調，全球經濟也有望實現溫和增長。與此同時，資本市場在促進科技進步、推動可持續發展進程及連接新興資本中心等方面均有潛力扮演重要角色，這為港交所等全球交易所帶來巨大機遇。