港交所周二再現六鑼齊鳴 英矽智能最搶鏡 孖展2643億超購1148倍｜新股IPO

下周二將有6隻新股同日上市，分別為中國高端護膚品牌林清軒(2657)、預製鋼結構建築服務公司美聯股份(2671)、數據服務商迅策(3317)、AI驅動藥物發現及開發公司英矽智能(3696)、家庭機械人生產商臥安機器人(6600)、以及數字孿生科技公司五一視界(6651)。除五一視界以特專科技公司(俗稱18C)章程申請上市外，其餘5隻新股全部採用「B制」上市。 港交所對上一次有六鑼齊鳴的時間為今年7月9日，當時有藍思科技(6613)、極智嘉-W(2590)、FORTIOR峰岹科技(1304)、大眾口腔(2651)、訊眾通信(2597)共5家公司及一家ETF(交易型開放式指數基金)上市。

林清軒超購1027倍 入場費3,928元 中國高端護膚品牌林清軒計劃全球發售近1,396.65萬股H股，當中香港公開發售佔10%，國際配售部分佔約90%。招股價為每股77.77港元，集資約10.86億元。一手50股，入場費3,927.72元。中信證券、華泰國際為聯席保薦人。 根據招股文件，根據灼識諮詢的資料，於2024年，按零售額計，林清軒在中國所有高端護膚品牌(包括國貨及國際品牌)中排名第13位，佔據1.4%的市場份額，且是中國前15大高端護膚品牌中唯一的國貨品牌。於2024年，按零售額計，林清軒在中國所有高端國貨護膚品牌中排名第一。 公司22至24年收入分別為6.91億人民幣、8.05億人民幣、12億人民幣，25年首六個月收入為10.5億人民幣。22至24年純利分別為虧損593萬人民幣、8,451萬人民幣、1.86億人民幣，25年首六個月純利為1.81億人民幣。 綜合市場消息，林清軒獲券商孖展1120億元，以公開發售額1.09億元計，超購1027倍。

美聯股份超購121倍 入場費2775.7元 預製鋼結構建築服務公司美聯股份計劃發行2,460萬股H股，當中香港公開發售佔10%，招股價介乎7.1元至9.16元，集資最多近2.3億元。一手300股，入場費2775.7元。申萬宏源香港為獨家保薦人。 根據招股文件，公司主要業務為各行各業的建築項目提供綜合服務，涵蓋項目設計和優化、採購、製造和安裝。主要在中國(其次是在海外)從事預製鋼結構建築的建造。根據弗若斯特沙利文報告，按2024年收入計，公司於中國預製鋼結構建築市場的工業領域中排名第三，市場份額為3.5%；而兩大參與者的市場份額分別為35.8%及6.5%。 公司22至24年收入分別為19億人民幣、14.5億人民幣、15.2億人民幣，25年首六個月收入為14.2億人民幣。22至24年純利分別為8,770萬人民幣、6,213萬人民幣、7,078萬人民幣，25年首六個月純利為6,262萬人民幣。 綜合市場消息，美聯股份獲券商孖展27.5億元，以公開發售集資額2253萬元計，超購121倍。

迅策入場費5555.5元 超購3.6倍 數據服務商迅策計劃發行2,250萬股H股，香港公開發售佔10%，招股價介乎48元至55元，集資最多12.4億元。一手100股，一手入場費約5555.5元。國泰君安國際為獨家保薦人。 根據招股文件，公司主要為全行業企業提供涵蓋數據基礎設施及數據分析的實時信息技術解決方案。其系統整合服務促進客戶擁有的環境(包括自主管理雲端及本地部署系統)中的無縫部署。產品組合的核心是實時數據基礎設施，一個統一數據平台，可以在數毫秒至數秒內收集、清理、管理、分析及治理來自多個來源的異構數據。 公司22至24年收入分別為2.87億人民幣、5.3億人民幣、6.31億人民幣，25年首六個月收入為1.97億人民幣。22至24年純利分別為虧損9,651萬人民幣、虧損6,339萬人民幣、虧損9,784萬人民幣，25年首六個月純利為虧損1.07億人民幣 迅策預計於截至25年底止年度將繼續錄得淨虧損，這主要是由於公司對技術及解決方案研發的持續投資，以及貿易應收款項的預期信貸虧損撥備的影響。 綜合市場消息，迅策獲券商孖展5.7億元，以公開發售集資額1.2億元計，超購3.6倍。

英矽智能超購1148倍 一手12146.3元 入場門檻最高 AI驅動藥物發現及開發公司英矽智能計劃發行9469.1萬股，香港公開發售佔10%，招股價為每股24.05元，集資22.8億元。一手500股，入場費12146.3元。摩根士丹利、中金公司、廣發證券為聯席保薦人。 根據招股文件，英矽智能於2014年成立，業務模式包括藥物發現及管線開發、軟件解決方案及與非醫藥領域相關的其他發現。截至最後實際可行日期，公司透過自主開發的生成式人工智能平台Pharma.AI產生逾20項臨床或IND申報階段的資產，其中三項資產已授權予國際製藥及醫療保健公司，合約總價值最高為21億美元，包括最高為1.1億美元的預付款項總額以及最高為19億美元的里程碑付款，以及一項處於自主開發階段的II期資產。 採用項目制業務模式運營，主要收入來源為對外授權及合作安排，惟無法保證或明確預測未來收入產生情況。公司22至24年收入分別為3,014萬美元、5,118萬美元、8,583萬美元，25年首六個月收入為2,745萬美元。22至24年純利分別為虧損2.21億美元、虧損2.11億美元、虧損1,709萬美元，25年首六個月純利為虧損1,921萬美元。 綜合市場消息，英矽智能獲券商借出孖展2643億元，以公開發售集資額2.3億元計，超購1148倍。

臥安機器人超購213倍 入場費8181.7元 家庭機械人生產商臥安機器人計劃發行2222.2萬股H股，香港公開發售佔10%，招股價介乎63元至81元，集資最多18億元。一手100股，入場費8181.7元。國泰君安國際、華泰國際為聯席保薦人。 根據招股文件，公司家庭機器人系統全球提供商，特別關注日本、歐洲及北美市場，並致力於構建以智慧家庭機器人產品為核心的生態系統，目前公司在全球擁有311項專利，其中包括56項發明專利，該等專利代表了公司的主要技術發展。 公司22至24年收入分別為2.74億人民幣、4.57億人民幣、6.09億人民幣，25年首六個月收入為3.96億人民幣。22至224年純利分別為虧損8,698萬人民幣、虧損1,637萬人民幣、虧損307萬人民幣，２５年首六個月純利為2,790萬人民幣。 綜合市場消息，臥安機器人獲券商孖展386億元，以公開發售集資額1.8億元計，超購213倍。

五一視界超購171.3倍 入場費6161.5元 數字孿生科技公司五一視界計劃發行2397.5萬股H股，5%於香港公開發售，招股價為每股30.5元，集資7.3億元。一手200股，入場費6161.5元。中金公司、華泰國際為聯席保薦人。 根據招股文件，公司主要為不同規模及行業的企業提供數字孿生解決方案。公司的行業解決方案涵蓋十多個領域，例如城市、水資源保護、能源、汽車、交通、機器人、娛樂及社交媒體。公司的供應商主要包括硬件供應商(例如一體機及專用設備)及軟件供應商(例如場景設計、藝術渲染及數字模型建模) 數字孿生技術是一種利用3D圖形、模擬仿真及AI來生成實體物件或系統(例如城市建築或車輛)的高精確度虛擬複製品技術。此虛擬模型可詳細反映現實世界的對應物，使用戶能夠觀察、分析及預測其隨時間的行為及變化。數字孿生應用於各個領域，以模擬及規劃城市發展、交通管理及緊急應變策略等影響實際環境的場景。 公司22至24年收入分別為1.69億人民幣、2.56億人民幣、2.87億人民幣，25年首六個月收入為5,382萬人民幣。22至24年純利分別為虧損1.89億人民幣、虧損8,707萬人民幣、虧損7,897萬人民幣，25年首六個月純利為虧損9,404萬人民幣。 綜合市場消息，五一視界獲券商孖展63億元，以公開發售集資額3656萬元計，超購171.3倍。