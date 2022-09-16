港交所失守300元創1年新低 恒指收報18761點

港交所（388）股價持續向下，今早開市已跌穿300元，全日低見295.2元，最終收市報295.6元，創52周新低，較上日跌2.6%，全日總成交14.7億元。

外媒早前報道，港交所計劃降低硬科技公司（Hard-Tech）的上市收入門檻，透過增設「18C章」，讓尚未有盈利或收入的科技公司在港上市，擬月內進行公眾諮詢。港交所發言人在回應中承認，正在研究在上市規則中新增一個章節，以滿足產品商業化尚處於早期階段的大型科技公司的上市融資需求。如有任何新的發展，將適時通知市場。

瑞信之後發表研究報告，認為放寬對硬科技公司來港上市的收入要求，雖然未必完全出乎市場意料，但由於內地硬科技行業急速發展，料對港交所集資有利。

降硬科技公司 上市門檻有利港交所

不過消息似乎無助於短期股價，今年第三季以來，港交所日均成交額不足1千億元，較第二季下跌24%。瑞信亦將港交所今年日均成交額預測由1,290億元下調至1,240億元，略低於市場預期，意味著今年餘下時間的日均成交額為1,180億元。

恒生指數全日收報18,761點，下跌168點或0.9%，主板成交1,239.4億元。恒生科技指數跌2.65%，收報3,858點；國企指數跌1.36%，收市報6,420點。