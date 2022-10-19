港交所就特專科技公司上市推諮詢　未商業化公司市值門檻150億

香港聯交所刊發諮詢文件，建議擴大香港現有上市制度，允許特專科技公司來港上市，並就此徵詢公眾意見，為期兩個月。新規則將適用於5大特專科技行業的公司，包括新一代信息技術、先進硬件、先進材料、新能源及節能環保、以及新食品及農業技術。

在建議制度下，特專科技公司將分為已商業化公司及未商業化公司兩大類，已商業化公司的定義為經審計的最近一個會計年度特專科技業務所產生的收益至少達2.5億港元的公司。諮詢文件建議，已商業化公司在上市時的預期最低市值不少於80億元，而未商業化公司150億港元。

行政長官李家超宣讀《施政報告》時提及港交所（388）明年修改主板上市規則，以便利尚未有盈利或業績支持的先進技術企業融資。聯交所隨即在中午提出諮詢文件，除上述建議外，其他建議還包括研發方面要求：所有申請人均須於上市前已從事研發至少3個會計年度，研發投資金額須佔總營運開支至少15%（已商業化公司）或50%（未商業化公司）。

同時，第三方投資方面：上市申請人須獲得來自資深獨立投資者相當數額的投資。作為指標性基準，符合以下規定的申請人通常將被視為已符合該等規定：於上市申請日期前的至少12個月之前已獲得來自至少兩名「領航」資深獨立投資者4的大額投資；及來自所有資深獨立投資者的合計投資金額達到上市申請人於上市時已發行股本的規定最低百分比，即10%至20%（已商業化公司）或15%至25%（未商業化公司），視乎上市申請人於上市的預期市值而定

此外，未商業化公司須展示並在上市文件中披露其可達到商業化收益門檻的可信路徑。