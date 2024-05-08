港交所擬今年底推股票每周期權 10股上榜

香港交易所證券產品發展部主管羅博仁表示，引入每周股票期權產品進一步提升香港衍生產品市場吸引力並提供更多產品選擇，協助投資者有效管理風險。港交所將致力豐富產品組合及推動市場發展，進一步鞏固香港作為亞洲領先衍生產品交易及風險管理樞紐的地位。

每周股票期權為現有月度股票期權合約以外新增的合約系列，港交所指，每周合約可讓投資者因應短期或特定事件、例如企業業績公布，為其持倉進行風險管理。每周期權合約的到期時間較短，因此期權金也相對較低。

恒指每周期權佔總成交 31%

新推出的每周股票期權將與港交所於2019年推出的每周恒生指數及恒生中國企業指數期權互補。每周指數期權自推出以來便成為增長最快的產品種類之一，每周恒生指數期權的日均成交量由2019年的3,380張合約躍升至2023年的12,948張合約，佔整個恒生指數期權產品系列總成交量約31%。