港交所擬明年數碼化ETP實物申購及贖回

港交所(388)今天宣布，計劃於2025年透過網上平台數碼化及自動化交易所買賣產品(ETP)的實物申購及贖回機制，惟仍須待系統準備就緒及取得監管批准。
此平台將整合到ETP一級市場的申購及贖回機制中，並應用分布式分類帳技術(Distributed Ledger Technology，簡稱DLT)及智能合約將主要的ETP市場參與者聯繫起來，以提升整體ETP市場效率，推動其二級市場活動持續增長。
簡化操作流程 提升生態圈流動性
港交所交易所產品買賣主管Jean-Francois Mesnard-Sense表示，ETP是香港交易所旗下增長最迅速的產品之一，數碼化的優化措施不僅能簡化市場參與者的操作流程，也有助提升產品生態圈流動性和ETP市場的活力，鞏固香港作為國際金融中心的地位。
今年日均交易額179億 創新高
香港交易所近年一直致力推動ETP市場發展，落實的相應措施包括於2019年在香港採納國際中央證券存管機構結算模式(ICSD)；2020年實施新價位表及新持續報價莊家責任機制；以及2022年將ETF納入互聯互通合資格證券。自2020年以來，港交所的ETP業務每年增長29%，於今年首10個月的平均每日成交金額達179億元，打破去年全年日均紀錄，創下新高。
截至今年10月底，於港交所上市的ETP共有194隻，參與其中的發行人共有26名。