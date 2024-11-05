港交所擬明年數碼化ETP實物申購及贖回

港交所計劃於2025年透過網上平台數碼化及自動化交易所買賣產品(ETP)的實物申購及贖回機制。

港交所(388)今天宣布，計劃於2025年透過網上平台數碼化及自動化交易所買賣產品(ETP)的實物申購及贖回機制，惟仍須待系統準備就緒及取得監管批准。

此平台將整合到ETP一級市場的申購及贖回機制中，並應用分布式分類帳技術(Distributed Ledger Technology，簡稱DLT)及智能合約將主要的ETP市場參與者聯繫起來，以提升整體ETP市場效率，推動其二級市場活動持續增長。

簡化操作流程 提升生態圈流動性

港交所交易所產品買賣主管Jean-Francois Mesnard-Sense表示，ETP是香港交易所旗下增長最迅速的產品之一，數碼化的優化措施不僅能簡化市場參與者的操作流程，也有助提升產品生態圈流動性和ETP市場的活力，鞏固香港作為國際金融中心的地位。