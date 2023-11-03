港交所料最快本月17日下調股票印花稅　另發現上市年費收費誤差

港交所旗下聯交所向交易所參與者發出通告，提到政府已於10月25日就下調股票交易印花稅刊憲，條例草案預期將於11月15日在立法會恢復二讀辯論。另外，聯交所又確認經內部審查後發現，由於計算方法不準確，導致對部分股票發行人收取的上市年費與實際應繳費用出現誤差，多付的金額總額約為600萬元，少付的金額總額約為300萬元。

料最快本月17日下調股票印花稅

通告表示，若立法會會議通過條例草案，並隨後由政府頒布後，聯交所預計最早11月17日實施調整印花稅稅率，確實生效日期將稍後再通告。施政報告早前宣布，股票印花稅稅率由買賣雙方各徵收0.13%，下調至0.1%。

另發現上市年費收費誤差

而聯交所又確認，經內部審查後發現，由於計算方法不準確，導致對部分股票發行人收取的上市年費與實際應繳費用出現誤差。獨立外部顧問就過去8年的上市年費收費情況進行詳細分析，共發現約350家上市發行人受到影響，有些發行人少付了上市年費，也有發行人多付了上市年費。

經審查後發現，多付的金額總額約為600萬元，少付的金額總額約為300萬元，聯交所正在聯繫所有被多收費用的發行人，安排退款；至於任何少收的費用，聯交所表示不打算追收。聯交所亦正對其他計費流程進行更全面分析以提升營運水平。