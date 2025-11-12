港交所斥最多4.55億元 購迅清結算控股兩成股權

金管局總裁及迅清結算控股董事會主席余偉文表示，今次策略性合作是香港金融基建發展一個重要里程碑，為推動債務工具中央結算系統（CMU）發展成為多元資產平台奠定基礎，讓投資者可一站式管理股票及債券，同時促進內地、香港與國際市場之間高效的雙向投資流動。

港交所將斥資最多4.55億元，以認購新股形式認購迅清結算控股兩成股權。交易完成後，外匯基金及港交所，分別持有迅清結算控股80%和20%股權。

金管局今日（12日）宣布，旗下迅清結算控股，將引入港交所為策略性股東，以優化香港資本市場的金融基建，並支持本港固定收益及貨幣市場生態系統長遠發展。

港交所行政總裁陳翊庭表示，發展固定收益及貨幣業務是香港交易所重點業務戰略之一，這項投資展現了我們致力構建多元化且充滿活力的多元資產類別生態圈，並有助於促進市場的長遠穩健發展。

金管局表示，這項合作是推動香港固定收益，以及貨幣市場生態圈發展的重要舉措之一，旨在為離岸債券回購、場外結算及利率衍生工具等未來增長領域奠定基礎，同時促進非現金抵押品的廣泛應用，尤其是以人民幣計價的中國國債。金管局補充，截至9月30日CMU的託管資產總額已達約5萬億元等值。