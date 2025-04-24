港交所斥63億購交易廣場9層及平台物業 作永久總部

港交所(388)公布，旗下全資附屬公司Aurora已簽訂買賣協議，向香港置地的附屬公司ONE EXSQ及HKL Podium購入中環交易廣場一期部分樓層，以及平台舖位，代價總額為63億元。另外，Aurora、HKL及項目管理人已簽訂項目管理協議，當中Aurora和HKL委任項目管理人就平台物業、交易廣場若干部分以及其周邊範圍的優化項目工程提供項目管理服務。HKL已同意支付該等優化項目工程的費用，最高金額為4億元。

香港置地將斥4億優化物業

港交所購入的物業包括中環交易廣場一期第42樓、43樓、44樓、45樓、46樓、47樓、48樓、49樓及50樓各全層；及位於交易廣場平台1樓101至102舖及平台2樓201至202舖及204至205舖。