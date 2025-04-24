港交所斥63億購交易廣場9層及平台物業 作永久總部

港交所(388)公布，旗下全資附屬公司Aurora已簽訂買賣協議，向香港置地的附屬公司ONE EXSQ及HKL Podium購入中環交易廣場一期部分樓層，以及平台舖位，代價總額為63億元。另外，Aurora、HKL及項目管理人已簽訂項目管理協議，當中Aurora和HKL委任項目管理人就平台物業、交易廣場若干部分以及其周邊範圍的優化項目工程提供項目管理服務。HKL已同意支付該等優化項目工程的費用，最高金額為4億元。
香港置地將斥4億優化物業
港交所購入的物業包括中環交易廣場一期第42樓、43樓、44樓、45樓、46樓、47樓、48樓、49樓及50樓各全層；及位於交易廣場平台1樓101至102舖及平台2樓201至202舖及204至205舖。
目前港交所已佔用第一期物業的部分樓層作為其辦公室。收購交易完成後，物業將用作港交所總部及辦公室。除該物業外，港交所亦於今日簽訂新租約，租用交易廣場二期其中5個樓層，租賃期為9年，而港交所現時已租用該5個樓層作為辦公室。
稱有助應對不同房地產周期
港交所指，收購提供一個難得的戰略投資機會，購入交易廣場的相關樓層作為其永久辦事處，並彰顯港交所支持香港作為國際領先金融中心發展的長期承諾。連同相關優化項目工程，收購將有助港交所作為香港重要的金融市場基礎設施，滿足長期業務發展和營運需求，進一步促進港交所與持份者的聯繫，並反映港交所作為全球交易所的地位。收購交易為港交所提供一個長久的辦事處地點，將有助提升港交所應對不同房地產周期的韌性，讓港交所可以受惠於擁有自置物業資產所帶來的最大效益和價值，並同時繼續透過租用交易廣場若干樓層來維持其營運的靈活性。收購交易亦將有助港交所節省長遠租金開支。
已支付10%訂金 料12至18個月完成
交易代價總額10%已於簽訂買賣協議時以現金支付作為訂金。每項第一期物業和平台物業所涉及的代價總額餘額，將分別於完成收購相關第一期物業和平台物業時以現金支付。集團預期，將於第一期物業買賣協議日期後12至18個月內，分階段完成收購各項第一期物業，惟須視乎賣方能否交付相關第一期物業之空置管有權而定。另外，又預期將於今年9月1日或之後完成收購平台物業，惟須視乎賣方能否交付平台物業的空置管有權而定。