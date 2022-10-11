港交所歐冠昇：將推互換通及國債期貨

港交所(388)行政總裁歐冠昇發表網誌披露，繼交易所買賣基金(ETF)納入互聯互通機制，互換通也開始籌備，上月中國證監會宣布了3項擴大內地和香港資本市場合作的新舉措：擴大滬深港通股票標的，將符合條件在港上市的外國公司股票納入港股通範圍；支持在港股通增加人民幣交易櫃枱；支持香港推出國債期貨。他指，這些新舉措細節仍有待落實，但將給本港市場甚至全球市場帶來非常深遠影響。

外國公司擬納入港股通 增流動性

歐冠昇指，將外國公司納入港股通，將是一個里程碑式的突破，因將是首次允許內地投資者通過香港購買國際股票，從而大大提升香港的上市平台對於國際發行人的吸引力。這對於內地和香港都有很大戰略意義，不僅可以進一步提升香港作為全球融資中心的地位，也可以為內地投資者提供更豐富的投資選擇，轉而又增加了香港市場的流動性。這是一個非常好的良性循環：因香港市場變得更豐富、更有深度，從而吸引更多流動性。儘管在動盪的國際環境下，有些地區出現了脫鈎的趨勢，但香港可以在促進金融掛鈎方面發揮更大的作用。

他又指，即將推出的互換通和國債期貨將為投資中國債券市場的國際投資者提供獨特的風險管理工具。隨著國際投資者愈來愈多參與內地固定收益市場的投資，他們愈需要有豐富的風險管理工具，尤其是在最近的市場波動中。從長遠來看，隨著香港發展成為亞洲的風險管理中心，提供更多的人民幣風險管理工具，香港固定收益衍生品市場未來的發展空間巨大。

港股通增加人民幣交易櫃枱

最後，在港股通增加人民幣交易櫃枱，可以讓內地投資者選擇以港元報價或人民幣報價來參與港股交易，將簡化結算流程，降低投資者在投資過程中的匯兌成本，有望吸引更多內地投資者參與港股通交易。這一舉措有助擴大人民幣雙向跨境資本流通的渠道，提升香港離岸人民幣市場的流動性，推動人民幣國際化進程。在其他國際金融中心爭相發力人民幣業務之際，人民幣櫃格枱的推出使香港在競爭中處於有利地位。