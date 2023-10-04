港交所正式推Synapse平台 加快滬深港通結算流程

港交所(388)宣布，將推出滬深港通交易結算加速平台 HKEX Synapse(Synapse)，為一個允許多方共同處理結算後流程的創新綜合平台，利用最新技術來提高結算後流程的市場效率和透明度。

下周一推出 滿足內地 T+0 要求

Synapse是滬深港通多項重要優化措施之一，將於下周一推出，平台通過DAML智能合約技術，將交易後工作流程標準化及簡化，提高營運效率和透明度，同時降低結算風險。作為自選服務，Synapse可以支持參與滬深股通的機構投資者更好地管理在不同時區的交易後運作，尤其是方便他們滿足內地證券市場的T+0結算要求。HKEX Synapse將與美國證券存管結算公司(DTCC)的機構交易處理(Institutional Trade Processing)服務連接。通過這種整合，DTCC將自動向Synapse平台發送結算要求，從而簡化交易確認和結算通知流程，全球投資者和香港交易所參與者將受益於由此在Synapse平台上達成的跨境交易集中配對。