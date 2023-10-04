港交所正式推Synapse平台 加快滬深港通結算流程

港交所(388)宣布，將推出滬深港通交易結算加速平台 HKEX Synapse(Synapse)，為一個允許多方共同處理結算後流程的創新綜合平台，利用最新技術來提高結算後流程的市場效率和透明度。
下周一推出 滿足內地T+0要求
Synapse是滬深港通多項重要優化措施之一，將於下周一推出，平台通過DAML智能合約技術，將交易後工作流程標準化及簡化，提高營運效率和透明度，同時降低結算風險。作為自選服務，Synapse可以支持參與滬深股通的機構投資者更好地管理在不同時區的交易後運作，尤其是方便他們滿足內地證券市場的T+0結算要求。HKEX Synapse將與美國證券存管結算公司(DTCC)的機構交易處理(Institutional Trade Processing)服務連接。通過這種整合，DTCC將自動向Synapse平台發送結算要求，從而簡化交易確認和結算通知流程，全球投資者和香港交易所參與者將受益於由此在Synapse平台上達成的跨境交易集中配對。
香港交易所集團新興業務和定息及貨幣業務主管蘇盈盈表示，Synapse是一項對滬深港通市場基建設施的重要優化措施，支持國際投資者進一步參與中國內地的證券市場。這個平台不但能夠透過科技提升交易後流程的效率，長遠亦可以幫助建立一個更完善、更多元化的生態圈，支持市場發展及吸引更多投資者。推出Synapse體現集團持續應用科技為整個市場及客戶創造價值的决心。