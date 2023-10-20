港交所第三季盈利升三成　季內新股集資按年跌67%

期內，收入及其他收益50.84億元，按年升17.74%。主要業務收入按年升9%，源於保證金與結算所基金的投資收益淨額增加，但上市費收入減少已抵消。而投資收益淨額3.6億元，去年同期蝕4,600萬；營運支出按年只升1%至13.04億元。

第三季日均成交額按年增1%

今年港股交投金額不斷下降，第三季平均每日成交金額984億元，按年增1%；首9個月日均成交額則為1,097億元，按年跌12%；上季股本證券日均成交額870億元，按年增4%，但首9個月日均成交額則為975億元，按年跌9%。

季內新股IPO集資按年跌67%，新上市公司共47家。截至9月30日，港交所共有115宗上市申請正在處理中。

集團行政總裁歐冠昇表示，第三季集團發展再創佳績，主要財務數據表現強勁。面對環球市場多重挑戰，這些成績反映香港交易所充滿韌性、大力推進業務多元化發展並積極控制成本。

他續指，儘管宏觀市場氣氛仍然疲弱，但香港交易所的業務發展良好，並已經做好準備迎接市場氣氛的逐漸回暖。展望未來，繼續利用其與中國內地互聯互通的獨特優勢，繼續提升本港市場、產品的吸引力和競爭力。