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財經
2023-10-20 13:01:00

港交所第三季盈利升三成　季內新股集資按年跌67%

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港交所第三季盈利升三成，季內新股集資按年跌67%。(資料圖片)

港交所第三季盈利升三成，季內新股集資按年跌67%。(資料圖片)

港交所（388）公布截至9月底止第三季業績，期內股東應佔溢利29.53億元，按年增長30.49%，每股盈利2.33元。業績又公布，季內新股集資按年跌67%，新上市公司共47家。

港交所半日股價偏軟，收市報282.4元，微跌0.071%。

港交所第三季收入按年升17%

期內，收入及其他收益50.84億元，按年升17.74%。主要業務收入按年升9%，源於保證金與結算所基金的投資收益淨額增加，但上市費收入減少已抵消。而投資收益淨額3.6億元，去年同期蝕4,600萬；營運支出按年只升1%至13.04億元。

至於今年首三季，股東應佔溢利為92.65億元，按年增長30.51%，每股盈利7.32元。收入及其他收益156.59億元，按年增長18.14%。

港交所第三季盈利升三成，季內新股集資按年跌67%。(資料圖片)

港交所第三季盈利升三成，季內新股集資按年跌67%。(資料圖片)

第三季日均成交額按年增1%

今年港股交投金額不斷下降，第三季平均每日成交金額984億元，按年增1%；首9個月日均成交額則為1,097億元，按年跌12%；上季股本證券日均成交額870億元，按年增4%，但首9個月日均成交額則為975億元，按年跌9%。

季內新股IPO集資按年跌67%，新上市公司共47家。截至9月30日，港交所共有115宗上市申請正在處理中。

集團行政總裁歐冠昇表示，第三季集團發展再創佳績，主要財務數據表現強勁。面對環球市場多重挑戰，這些成績反映香港交易所充滿韌性、大力推進業務多元化發展並積極控制成本。

他續指，儘管宏觀市場氣氛仍然疲弱，但香港交易所的業務發展良好，並已經做好準備迎接市場氣氛的逐漸回暖。展望未來，繼續利用其與中國內地互聯互通的獨特優勢，繼續提升本港市場、產品的吸引力和競爭力。

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