港交所落實下調股票上落價位 首階段明年中實施

港交所(388)落實下調香港證券市場股票最低上落價位，當中分兩階段，將適用證券的最低上落價位下調50%至60%，從而降低整體交易成本及提升流動性。按計劃，明年年中實施第一階段；在檢討第一階段的實施情況後，第二階段預計於2026年年中落實，股份交收費用結構、買賣盤輸入限價及單一股票期權莊家的責任亦將調整。 大多數回應咨詢人士表示支持 港交所今天就建議下調香港證券市場股票最低上落價位刊發諮詢總結，合共接獲110份來自廣泛界別市場參與者的非重複回應意見。諮詢建議分兩階段下調股票、房地產投資信託基金(REIT)及其他適用證券的最低上落價位獲大多數回應人士表示支持，而支持建議的回應亦代表了現貨市場的大多數成交額。建議不包括交易所買賣產品(ETP)、債券、交易所買賣期權(ETO)及結構性產品。

經仔細考慮市場人士的回應意見後，港交所決定按原定計劃，分兩階段下調適用證券的最低上落價位，第一階段將10元至20元價格範圍由原有上落價位0.02元，調整至0.01元；20元至50元價格範圍由原有上落價位0.05元，調整至0.02元。第二階段將0.5元至10元價格範圍，由上落價位0.01元，調整至0.005元。 港交所副行政總裁、聯席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁表示，今次很高興能在下調最低上落價位的改革路上邁出重要的一步，降低市場整體交易成本，也提升價格發現流程效率。

擬修訂交收收費結構 調整收費率 最低上落價位是在交易所買賣的證券的最小價格變動單位，決定了交易容許的最小買賣價差，而下調最低上落價位有機會令每單交易分拆成多宗較細的交易。為確保收窄買賣上落價位的措施順利落實，及令市場的交易成本與現時維持相若，港交所計劃修訂股份交收收費結構，取消現行的最低及最高股份交收收費限額，並調整收費率。新的收費結構將更為公平、清晰，亦確保市場整體開支不會因而增加。證監會正審視有關新安排，其他詳情在獲監管機構批准後將適時公布。

在下調最低上落價位的同時，港交所亦會修訂買賣盤輸入限價及對相關股票期權合約的莊家責任作出臨時調整，務求便利投資者在價差收窄後可以更靈活下單交易。