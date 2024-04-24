港交所首季盈利跌13%　日均成交額不足千億按年跌22%

港交所解釋，地緣局勢緊張和宏觀經濟環境動盪於2024年第一季繼續，影響市場氣氛。收益減少因每日成交金額下跌令交易及結算費減少、新上市衍生權證及牛熊證數目減少令聯交所上市費收入減少，以及保證金規模減少令投資收益淨額下跌，但LME交易及結算費收入因成交量及收費上升而有所增加已抵銷部分跌幅。

營運支出主要源於僱員費用增加，包括增聘人手、薪酬調整以及向高級管理層支付的一次性退休福利，但鎳市場事件的專業費用減少及香港交易所慈善基金的慈善捐款減少已抵銷部分增幅。

陳翊庭：投資者信心有所復蘇

港交所行政總裁陳翊庭表示，港交易所在今次首季展現實力和韌性。儘管全球宏觀環境疲弱，集團的衍生産品及商品業務仍然表現强勁。

她指，雖然股票市場受宏觀市場氣氛影響持續疲軟，但今年3月和4月的平均每日成交額已經明顯回升，顯示投資者信心有所復蘇。互聯互通機制成交量持續上升，滬股通、深股通以及債券通的成交量均大幅增加，其中債券通成交量更創下季度新高。