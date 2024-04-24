港交所首季盈利跌13%　日均成交額不足千億按年跌22%

港交所（388）公布2024年首季業績，集團首季股東應佔溢利為29.7億港元，較去年同期34.08億減少13%，每股基本盈利2.35元，減少13%；期內收入及其他收益52.01億元，按年減少6.42%。
港交所半日升1.73%，報234.8元。
日均成交額按年減少22%
期內，聯交所日均成交額不足千億，僅為994億元，較去年同期1,278億元減少22%；滬深股通日均成交額則上升至1,330億，按年增37%；營運支出較2023年第一季上升8%。
宏觀經濟環境動盪影響市場氣氛
港交所解釋，地緣局勢緊張和宏觀經濟環境動盪於2024年第一季繼續，影響市場氣氛。收益減少因每日成交金額下跌令交易及結算費減少、新上市衍生權證及牛熊證數目減少令聯交所上市費收入減少，以及保證金規模減少令投資收益淨額下跌，但LME交易及結算費收入因成交量及收費上升而有所增加已抵銷部分跌幅。
營運支出主要源於僱員費用增加，包括增聘人手、薪酬調整以及向高級管理層支付的一次性退休福利，但鎳市場事件的專業費用減少及香港交易所慈善基金的慈善捐款減少已抵銷部分增幅。
陳翊庭：投資者信心有所復蘇
港交所行政總裁陳翊庭表示，港交易所在今次首季展現實力和韌性。儘管全球宏觀環境疲弱，集團的衍生産品及商品業務仍然表現强勁。
她指，雖然股票市場受宏觀市場氣氛影響持續疲軟，但今年3月和4月的平均每日成交額已經明顯回升，顯示投資者信心有所復蘇。互聯互通機制成交量持續上升，滬股通、深股通以及債券通的成交量均大幅增加，其中債券通成交量更創下季度新高。
而中證監近期宣布多項支持香港資本市場發展的舉措，包括擴大滬深港通下合資 ETF範圍、將房地產投資信託基金納入滬深港通、支持人民幣股票交易櫃台納入港股通、支持內地行業龍頭企業來香港上市等，陳翊庭認為，這些舉措將進一步提升香港資本市場的吸引力。
陳翊庭補充，雖然當前的環境充滿挑戰，但集團仍保持樂觀，重申看好中國經濟的長期增長趨勢，也看好拓展與東南亞和中東地區資本市場的聯繫可以帶來的機遇，並將善用科技提升市場活力。