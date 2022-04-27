港交所首季盈利跌31%　港股日均成交額大減35%

港交所(388)公布首季業績，截至3月底止，股東應佔溢利26.68億元，按年倒退31%，按季跌1%；收入及其他收益為46.9億元，按年跌 21%。每股盈利2.11元，不派息。

首季聯交所現貨產品平均每日成交金額1,260億元，按年跌36%；港股每日成交金額為1,465億元，較2021年首季的2,244億元大跌35%。衍生權證、牛熊證及權證平均每日成交金額205億元，跌22%。滬股通及深股通平均每日成交金額1,059億元人民幣，跌16%；債券通北向通平均每日成交金額339億元人民幣，升34%兼創新高。

歐冠昇：新股市場略顯疲軟

港交所指，季內新股市場持續吸引許多公司申請在香港發行新股，於2022年3月31日共有逾150宗上市申請正在處理中，當中包括10宗SPAC的上市申請。

集團行政總裁歐冠昇表示，儘管市場持續波動，地緣政治亦持續緊張，港交所在2022年第一季仍然展示出強大韌性。期內，現貨市場交投維持在長期正常水平，新股市場上市申請仍然絡繹不絕。不過，歐冠昇續指，港交所無可避免地受到了環球市場氛圍的影響，因此期內新股市場略顯疲軟，投資組合估值下降，商品市場價格出現大幅波動。

港交所中午績前收報321.2元，跌0.2%，半日成交4.15億元。