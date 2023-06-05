港交所：人民幣雙櫃台如期6月19日推出 首批涉21股份

港交所(388)公布，上周正式完成「港幣-人民幣雙櫃台」端對端、實習環節後，雙櫃台模式如期在本月19日(星期一)推出，並公布首批21家被指定為雙櫃台證券名單。另外，為交易所參與者而設的推出前測試將於本月17日(星期六)進行。

長汽、比亞迪、平保落空

根據資料顯示，早前合共有24家上市公司申請增設人民幣櫃台交易，但港交所是次名單中，則未有長城汽車(2333)、比亞迪(1211)以及中國平安保險(2318)。不過，港交所表示，在雙櫃台模式推出日前，將有更多證券或會被接納並加入雙櫃台證券名單。交易所網站證券名單的文件格式將會被優化以包含港元櫃台對應的人民幣櫃台，而有關優化預計於本月9日(星期五)收市後生效。

另外，9個交易所參與者已獲授雙櫃台莊家(DCMM)執照，可於雙櫃台模式推出後於相應的雙櫃台證券進行莊家活動或提供流通量活動，推出之後，將有更多雙櫃台莊家或會被納入雙櫃台模式內，是次包括中銀國際證券、中國國際金融香港證券、中信里昂證券、國泰君安證券等。