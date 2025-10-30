港交所：今年新股上市集資額逾270億美元 排全球首位

港交所環球上市服務部主管徐經緯，接受香港電台訪問時表示，今年本港新股上市集資額逾270億美元，暫時全球排首位，上市後再融資額逾600億美元。徐經緯認為，在這個基礎上，中東區內公司若考慮到其他交易所上市，香港可以為公司帶來流動性或投資者增長及提升空間。

科企專線推出後市場反應好

對於今年5月港交所推出「科企專線」，徐經緯說，計劃推出後市場反應好，容許秘密交表為企業帶來更大靈活性。徐經緯補充，現時有約300家公司遞表申請上市，近一半申請來自科技行業，其次是醫療及生物科技。