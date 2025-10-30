港交所：今年新股上市集資額逾270億美元 排全球首位

港交所環球上市服務部主管徐經緯，接受香港電台訪問時表示，今年本港新股上市集資額逾270億美元，暫時全球排首位，上市後再融資額逾600億美元。徐經緯認為，在這個基礎上，中東區內公司若考慮到其他交易所上市，香港可以為公司帶來流動性或投資者增長及提升空間。
科企專線推出後市場反應好
對於今年5月港交所推出「科企專線」，徐經緯說，計劃推出後市場反應好，容許秘密交表為企業帶來更大靈活性。徐經緯補充，現時有約300家公司遞表申請上市，近一半申請來自科技行業，其次是醫療及生物科技。
對於明年新股情況，徐經緯表示，沒有水晶球預測未來，但從現時新股或再融資投資者和市場反應，上市後流動性及後市表現都較健康，希望情況可以持續。徐經緯補充，港交所會繼續推進及優化上市程序等，令企業更有靈活性，交易所的上市流程和規則將配合資本市場發展。他透露，港交所將研究同股不同權架構，是否有優化空間。
徐經緯：沙特辦事處已經開始營運
港交所去年宣布於沙特阿拉伯利雅得開設辦事處，徐經緯表示，辦事處最近已經開始營運，又指辦事處可以加強在區內與相關合作夥伴交流及溝通。早前通過上市聆訊，總部設於杜拜紙尿片製造商樂舒適，有望快將上市。對於有總部設於中東的公司打算來港上市，徐經緯指，港交所取得初步成績，強調香港可以為中東區內公司提供業務上的增值點。