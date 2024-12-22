港交所：今年「成果豐碩」 創12新紀錄

港交所(388)於網站發表2024年回顧，指今年是成果豐碩的一年。集團指，港交所分別於4月及3月迎來新任主席唐家成及集團行政總裁陳翊庭上任；另外年內推出了一系列舉措，進一步提升產品和服務，鞏固香港作為領先國際金融中心的地位，包括計劃在利雅得開設辦事處以及將阿布扎比證券交易所和杜拜金融市場納入認可證券交易所名單，加強亞洲與中東資本市場的聯繫；成功實施惡劣天氣下如常交易的安排，致力提升市場競爭力。
第三及第四季均創單日成交新高
按集團列出今年證券市場創造的新紀錄，當中列出12項，包括旗下所有市場在第三和第四季均創下單日成交記錄，特別是在10月8日，股票現貨市場的成交金額創下6,200億元新高。其他紀錄包括滬股通與深股通單日成交額，上海港股通及深圳港股通單日成交額，滬股通總成交額，深股通總成交額，上海港股通總成交額。另外，還有交易所買賣基金總成交額、槓桿及反向產品總成交額、上市公司數目及交易所買賣基金數目亦創新高。
36隻新ETF上市 日均成交額升34%
集團指，交易所買賣產品(ETP，包括ETF和槓桿及反向產品截至11月底，平均每日成交金額達到187億元，升約34%。年內，香港首批備兌認購期權ETF及亞洲首批虛擬資產現貨ETF上市，帶動了36隻新ETF上市。另外，衍生產品市場過去一年同樣活躍，截至11月30日，期貨及期權的日均成交量達157萬張合約，按年增長16%。
香港位居全球四大新股市場
至於今年香港位居全球四大新股市場之一，截至12月20日，共有66隻新股上市，總集資額達830億元，當中包括自2021年以來香港最大規模的新股。此外，今年迎來兩家根據新規第十八C章上市的特專科技公司、三家在GEM改革後上市的公司，以及首宗特殊目的收購公司併購交易(De-SPAC)。
倫敦金屬交易所(LME)年內也表現強勁，年初至11月30日平均每日成交量升22%。
陳翊庭表示，港交所在今年取得多項重大進展和成果，完成並公布多項重要戰略舉措，包括各項改革措施、新產品、戰略合作及提升面向未來基礎建設的計劃，相信將為市場帶來長遠積極影響。她又指，宏觀環境改善增強市場信心，使市場恢復活力與穩健發展，這將在未來一年的上市業務中推動集團前進。