港交所：今年「成果豐碩」 創12新紀錄

港交所(388)於網站發表2024年回顧，指今年是成果豐碩的一年。集團指，港交所分別於4月及3月迎來新任主席唐家成及集團行政總裁陳翊庭上任；另外年內推出了一系列舉措，進一步提升產品和服務，鞏固香港作為領先國際金融中心的地位，包括計劃在利雅得開設辦事處以及將阿布扎比證券交易所和杜拜金融市場納入認可證券交易所名單，加強亞洲與中東資本市場的聯繫；成功實施惡劣天氣下如常交易的安排，致力提升市場競爭力。

第三及第四季均創單日成交新高

按集團列出今年證券市場創造的新紀錄，當中列出12項，包括旗下所有市場在第三和第四季均創下單日成交記錄，特別是在10月8日，股票現貨市場的成交金額創下6,200億元新高。其他紀錄包括滬股通與深股通單日成交額，上海港股通及深圳港股通單日成交額，滬股通總成交額，深股通總成交額，上海港股通總成交額。另外，還有交易所買賣基金總成交額、槓桿及反向產品總成交額、上市公司數目及交易所買賣基金數目亦創新高。