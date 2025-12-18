港交所：優化每手買賣單位框架 簡化每手股數至8種 最少為1手1股

香港交易所（388）表示，優化港股市場每手買賣單位框架，諮詢市場意見，諮詢期12周，至明年3月12日止，暫定於2026年上半年前刊發諮詢總結。 簡化每手股數至8種 港交所表示，將每手股數設8種，供股票及房地產信託基金發行人選擇，對於採用每手股數大於100股的發行人，將增設5萬元的每手價值指引上限， 文件建議，8種每手股數分別為1股、50股、100股、500股、1,000股、2,000股、5,000股和1萬股，旨在為不同價格區間的發行人提供選擇，同時減低對發行人的影響及減少產生碎股。若實施相關建議，預計約25%的發行人須要調整其每手股數。

設每手價值指引 港交所為確保不會因為每手價值過低，導致「負價值交易」，即執行交易成本超過交易價值，設有每手價值的指引。 每手價值的指引下限將由現時2,000元減至1,000元，每手多於100股的發行人增設每手價值為5萬元指引上限，不會因為每手價值過高導致投資者難以參與。 港交所：新的每手買賣單位框架將分階段實施 港交所表示，新的每手買賣單位框架將分階段實施，以確保市場能順利過渡。在第一階段，新發行人上市時須選擇標準化的每手股數，以及遵守每手價值的指引，而現有發行人則須遵守修訂後的每手價值指引。

在第二階段，現有發行人將過渡至無紙證券市場後的指定時間內，選擇採用其中一種標準化的每手股數。 研優化碎股交易機制 港交所表示，正研究碎股交易機制改進方案，以便在改革每手買賣單位框架後提升交易效率，詳情將適時公布。