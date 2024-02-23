港交所：3.29起貨幣期貨及期權產品　納入假日交易

港交所（388）公布，旗下所有貨幣期貨及期權將於3月29日起，納入衍生產品假期交易的合資格產品名單。港交所集團新興業務、定息及貨幣業務主管蘇盈盈表示，很高興宣布衍生產品假日交易的擴容安排，納入市場上廣受歡迎的貨幣期貨及期權產品，以便投資者在香港公眾假期時仍可進行外匯風險管理。

將納入衍生產品假期交易的貨幣產品包括：美元兌人民幣（香港）期貨；小型美元兌人民幣（香港）期貨；美元兌人民幣（香港）期權；歐元兌人民幣（香港）期貨；澳元兌人民幣（香港）期貨；日元兌人民幣（香港）期貨7；度盧比兌人民幣（香港）期貨；印度盧比兌美元期貨；人民幣（香港）兌美元期貨。

港交所現行的所有39隻 MSCI指數期貨及期權合約，均可進行假期交易。蘇盈盈表示，港交所在2022年推出衍生產品假期交易，大大提升旗下衍生產品市場生態圈的吸引力和活力，進一步鞏固香港作為全球領先的離岸人民幣中心和風險管理中心的地位。

港交所的人民幣期貨，在2023年的日均成交量近4萬張合約，較2022年增長超過一倍；人民幣期貨暢旺的交投亦延續至2024年，並在1月創下日均成交量記錄新高，達77,417張合約。