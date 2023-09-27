港交所11月啟用公開招股結算平台FINI，營業日縮至T+2。

港交所(388)表示，將於11月22日首次啟用公開招股結算平台「FINI」，當日或之後刊發招股書的新股上市招股及結算流程，將透過FINI處理，相關規則修訂亦在推出日起生效，屆時時間亦由五個營業日（T+5），縮減至兩個營業日（T+2）。

港交所行政總裁歐冠昇指，FINI簡化了整個流程，縮短了新股定價與開始交易之間的時間，可提升市場效率等。(資料圖片)

港交所表示，全新的數碼化首次公開招股結算平台FINI將會啟用，標誌香港資本市場發展另一重大里程碑。現行負責處理新股結算的中央結算系統（CCASS）於11月21日營業時間結束後，將不再啟動新的新股上市項目；而11月22日或以後刊發招股書的新股上市招股及結算流程將透過FINI處理。

同時，FINI將新股從定價至股份開始交易的時間，由5個營業日（T+5）大幅縮短至兩個營業日（T+2），將結算流程全面現代化和數碼化，提升效率，推動香港作為全球集資中心的長遠發展。