港交所4.55億入股金管局旗下迅清結算控股 陳茂波：加速推動金融基建高效聯通關鍵一步

金管局今日（12日）宣布，旗下迅清結算控股，將引入港交所為策略性股東，以優化香港資本市場的金融基建，並支持本港固定收益及貨幣市場生態系統長遠發展。
港交所將斥資最多4.55億元，以認購新股形式認購迅清結算控股兩成股權。交易完成後，外匯基金及港交所，分別持有迅清結算控股80%和20%股權。
金管局總裁及迅清結算控股董事會主席余偉文表示，今次策略性合作是香港金融基建發展一個重要里程碑，為推動債務工具中央結算系統（CMU）發展成為多元資產平台奠定基礎，讓投資者可一站式管理股票及債券，同時促進內地、香港與國際市場之間高效的雙向投資流動。
港交所行政總裁陳翊庭表示，發展固定收益及貨幣業務是香港交易所重點業務戰略之一，這項投資展現了我們致力構建多元化且充滿活力的多元資產類別生態圈，並有助於促進市場的長遠穩健發展。
金管局表示，這項合作是推動香港固定收益，以及貨幣市場生態圈發展的重要舉措之一，旨在為離岸債券回購、場外結算及利率衍生工具等未來增長領域奠定基礎，同時促進非現金抵押品的廣泛應用，尤其是以人民幣計價的中國國債。金管局補充，截至9月30日CMU的託管資產總額已達約5萬億元等值。
成立合資公司相關的簽約儀式今日中午12時舉行，出席儀式嘉賓包括財政司司長陳茂波、金管局總裁及迅清結算控股主席余偉文、港交所主席唐家成、港交所行政總裁陳翊庭、金管局副總裁及迅清結算控股副主席李達志，以及迅清結算控股集團行政總裁陳達強。
陳茂波：加速推動金融基建高效聯通關鍵一步
陳茂波在儀式上致辭時表示，今次策略合作是加速推動金融基建高效聯通關鍵一步，更加是本港金融市場跨越式發展。陳茂波稱，金管局和港交所強強聯手，為香港國際金融市場提速和深化發展創造有利條件。
陳茂波提及今次合作的戰略意義，包括提升投資效率和靈活度，相信未來將有更多國際投資者配置包括中國國債的內地資產。陳茂波指，香港作為全球最大離岸人民幣中心及點心債主要交易市場，流入香港的資金量及香港託管的資產總值將持續增加。
陳茂波表示，今次合作亦將促進探索雙方託管的債券及資產作為抵押品的互通性，提升抵押品管理效率、有效釋放潛在流動性，並促進股票市場和固定收益及貨幣市場更好聯動發展，並通過建立綜合的抵押品平台，有助市場參與者更好地進行對沖和風險管理，提升香港風險管理中心的功能，有關基建亦會引入數字資產，例如代幣化債券和股票。
另外，陳茂波呼籲，社會各界在12月7日立法會選舉中投票。
陳翊庭：金融基建發展邁向新里程碑
陳翊庭在儀式上致辭時表示，今次合作具深遠戰略意義，標誌著香港金融基建發展邁向新里程碑，將結合雙方資源、科技、人才和市場專業知識，加速建設區內領先的中央證券存管平台，發揮協同效益。
余偉文：希望可提供一站式服務管理
在簽約儀式中，余偉文表示，迅清結算營運的CMU債券託管總額約5萬億港元等值，過去20年增長13倍。他又提及，迅清結算正積極建立股票交易後的資產服務平台，希望可提供一站式服務管理，包括債券或股票等多元化資產組合。