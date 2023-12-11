港交所CEO歐冠昇合約據報獲延長一年　外電：避免同年換董事會主席及CEO (更新)

港交所（388）明年將面臨高層任期屆滿，其中行政總裁歐冠昇的任期將於明年5月約滿，較早前有傳媒引述消息人士指，港交所董事會成員對歐冠昇的表現有不同看法，並以不續約意見較主導。

最新《彭博》引述知情人士報道，港交所考慮將歐冠昇的合同，延長一年至2025年5月。報道指，董事會力求避免在同一年更換董事會主席和行政總裁，因主席史美倫任期在2024年4月屆滿。據了解，港交所行政總裁的任期通常為3年。