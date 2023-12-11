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財經
2023-12-11 12:24:00

港交所CEO歐冠昇合約據報獲延長一年　外電：避免同年換董事會主席及CEO (更新)

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港交所CEO歐冠昇據報不獲續約機會高，主席史美倫任期明年4月屆滿。(資料圖片)

港交所（388）明年將面臨高層任期屆滿，其中行政總裁歐冠昇的任期將於明年5月約滿，較早前有傳媒引述消息人士指，港交所董事會成員對歐冠昇的表現有不同看法，並以不續約意見較主導。

最新《彭博》引述知情人士報道，港交所考慮將歐冠昇的合同，延長一年至2025年5月。報道指，董事會力求避免在同一年更換董事會主席和行政總裁，因主席史美倫任期在2024年4月屆滿。據了解，港交所行政總裁的任期通常為3年。

史美倫同於明年任期屆滿

此前《明報》引述消息人士報道，董事會成員對歐冠昇上任兩年半以來表現有不同評價，但以不再續約的意見較為主導。報道指，因應主席史美倫同於明年任期屆滿，為免主席與行政總裁短時間內同時離任，部分董事會成員建議考慮給予歐冠昇短於3年一般高層標準合約，並傾向續約1年，惟至今未有定案。

歐冠昇年薪達8656萬元

歐冠昇於2021年5月履新出任港交所主席，當時正值疫情期間，同年8月港府上調印花稅，加上地緣政治、聯儲局加息影響下，致歐美資金在港股市場參與程度及新股IPO集資持續萎縮。

翻查資料，歐冠昇於2022年期間，全年年薪達8,656萬元，較2021年的7,122萬元多達21%。

而早前《彭博》曾引述消息報道，指港交所現任主席史美倫，任期將於2024年4月結束，接替她擔任主席呼聲最高的人選為任志剛。

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