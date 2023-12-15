港交所CEO歐冠昇最終不續約　陳翊庭接任成港交所首位女CEO (更新)

港交所（388）明年將面臨高層任期屆滿，其中行政總裁歐冠昇的任期將於明年5月約滿，早前有不同傳媒引述消息人士指，港交所董事會成員對歐冠昇的表現有不同看法，包括不續約或延長一年合同。周四（14日）市場消息指，港交所董事會已向歐冠昇提出續約方案。
周五（15日），港交所公布，行政總裁歐冠昇先生已通知董事會他在2024年5月任期結束後將不會尋求連任；同時，宣布任命陳翊庭為香港交易所下一任集團行政總裁，自2024年5月24日起生效，任期三年至2027年5月23日，她亦成為董事會當然成員，自2024年5月24日起生效，而陳翊庭將成港交所首位女CEO。港交所另一位聯席營運總監姚嘉仁獲委任為港交所副行政總裁。
【12月15日更新】
港交所：感謝歐冠昇過去兩年半領導
港交所表示，過去兩年半，新冠疫情和全球市場低迷帶來了格外困難的宏觀環境，董事會對歐冠昇在此期間的領導和作出的貢獻表示感謝；又指在任職期間，歐冠昇領導了多項重大戰略舉措的落實以及香港交易所的國際推廣工作，在紐約和倫敦開設了新的辦事處，並領導了一系列産品和平台的開發和完善，包括推動港交所的衍生産品和ETF市場的增長。
歐冠昇：將確保領導層平穩、無縫交接
歐冠昇稱，感謝香港交易所董事會讓他有機會自2021年5月以來領導港交所，「領導香港交易所是我一生的榮幸，我衷心感謝一路以來支持我的辛勤工作的同事、合作夥伴和持份者。 使命對我來說非常重要，當我開始在香港交易所工作時，我們就開始履行我們的使命，即連接、推動及發展金融市場與社會，攜手共創繁榮。我相信我們已經在這方面取得了成功，為未來金融業繼續推動實體經濟發展打下了堅實的基礎。香港交易所的獨特優勢在於連接中國與世界，在我的任期內，我們堅定致力於確保香港 市場的吸引力、競爭力和互聯互通，成功地為世界各地的客戶和持份者提供了支持。儘管宏 觀環境充滿挑戰和動盪，但香港交易所團隊過去兩年仍然落實了一系列戰略舉措和項目，我 為此感到非常自豪。未來幾個月，我將繼續與團隊緊密合作，確保集團領導層的平穩、無縫交接。」
史美倫：完全尊重他尋求新發展的決定
港交所主席史美倫表示：「我謹代表董事會，感謝歐冠昇在充滿挑戰的時期領導港交所。 在任期內，他對推動香港金融市場的國際推廣、在後疫情時代重啟對話和互聯互 通以及確保香港交易所的正常運營發揮了重要作用。我們完全尊重他尋求新發展的決定，並 祝願他未來一切順利。 我們期待在未來幾個月與他緊密合作，以確保領導層的順利交接。」
【12月14日更新】
12月14日，《經濟日報》引述市場消息報道，港交所董事會已向歐冠昇提出續約方案，方案為提出延長1年合約至2025年初。但若歐冠昇未同意有關安排，將考慮以內部晉升方式，由現任港交所高層接手，其中兩位集團聯席營運總監陳翊庭、姚嘉仁被視為熱門人選。而港交所發言人拒回應市場猜測。
【12月12日更新】
考慮延長歐冠昇合同一年
此前《彭博》引述知情人士報道，港交所考慮將歐冠昇的合同，延長一年至2025年5月。報道指，董事會力求避免在同一年更換董事會主席和行政總裁，因主席史美倫任期在2024年4月屆滿。據了解，港交所行政總裁的任期通常為3年。
【11月13日更新】
史美倫同於明年任期屆滿
而早前《明報》引述消息人士報道，董事會成員對歐冠昇上任兩年半以來表現有不同評價，但以不再續約的意見較為主導。報道指，因應主席史美倫同於明年任期屆滿，為免主席與行政總裁短時間內同時離任，部分董事會成員建議考慮給予歐冠昇短於3年一般高層標準合約，並傾向續約1年，惟至今未有定案。
歐冠昇年薪達8656萬元
歐冠昇於2021年5月履新出任港交所主席，當時正值疫情期間，同年8月港府上調印花稅，加上地緣政治、聯儲局加息影響下，致歐美資金在港股市場參與程度及新股IPO集資持續萎縮。
翻查資料，歐冠昇於2022年期間，全年年薪達8,656萬元，較2021年的7,122萬元多達21%。
而早前《彭博》曾引述消息報道，指港交所現任主席史美倫，任期將於2024年4月結束，接替她擔任主席呼聲最高的人選為任志剛。