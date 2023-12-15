港交所CEO歐冠昇最終不續約　陳翊庭接任成港交所首位女CEO (更新)

港交所：感謝歐冠昇過去兩年半領導

港交所表示，過去兩年半，新冠疫情和全球市場低迷帶來了格外困難的宏觀環境，董事會對歐冠昇在此期間的領導和作出的貢獻表示感謝；又指在任職期間，歐冠昇領導了多項重大戰略舉措的落實以及香港交易所的國際推廣工作，在紐約和倫敦開設了新的辦事處，並領導了一系列産品和平台的開發和完善，包括推動港交所的衍生産品和ETF市場的增長。

歐冠昇：將確保領導層平穩、無縫交接

歐冠昇稱，感謝香港交易所董事會讓他有機會自2021年5月以來領導港交所，「領導香港交易所是我一生的榮幸，我衷心感謝一路以來支持我的辛勤工作的同事、合作夥伴和持份者。 使命對我來說非常重要，當我開始在香港交易所工作時，我們就開始履行我們的使命，即連接、推動及發展金融市場與社會，攜手共創繁榮。我相信我們已經在這方面取得了成功，為未來金融業繼續推動實體經濟發展打下了堅實的基礎。香港交易所的獨特優勢在於連接中國與世界，在我的任期內，我們堅定致力於確保香港 市場的吸引力、競爭力和互聯互通，成功地為世界各地的客戶和持份者提供了支持。儘管宏 觀環境充滿挑戰和動盪，但香港交易所團隊過去兩年仍然落實了一系列戰略舉措和項目，我 為此感到非常自豪。未來幾個月，我將繼續與團隊緊密合作，確保集團領導層的平穩、無縫交接。」

史美倫：完全尊重他尋求新發展的決定

港交所主席史美倫表示：「我謹代表董事會，感謝歐冠昇在充滿挑戰的時期領導港交所。 在任期內，他對推動香港金融市場的國際推廣、在後疫情時代重啟對話和互聯互 通以及確保香港交易所的正常運營發揮了重要作用。我們完全尊重他尋求新發展的決定，並 祝願他未來一切順利。 我們期待在未來幾個月與他緊密合作，以確保領導層的順利交接。」