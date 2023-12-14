港交所CEO歐冠昇終究去定留？　據報陳翊庭、姚嘉仁成接熱任大熱 (更新)

港交所（388）明年將面臨高層任期屆滿，其中行政總裁歐冠昇的任期將於明年5月約滿，早前有不同傳媒引述消息人士指，港交所董事會成員對歐冠昇的表現有不同看法，包括不續約或延長一年合同。
最新《經濟日報》引述市場消息報道，港交所董事會已向歐冠昇提出續約方案，方案為提出延長1年合約至2025年初。但若歐冠昇未同意有關安排，將考慮以內部晉升方式，由現任港交所高層接手，其中兩位集團聯席營運總監陳翊庭、姚嘉仁被視為熱門人選。
對此，港交所發言人拒回應市場猜測。
【12月14日更新】
【12月12日更新】
考慮延長歐冠昇合同一年
此前《彭博》引述知情人士報道，港交所考慮將歐冠昇的合同，延長一年至2025年5月。報道指，董事會力求避免在同一年更換董事會主席和行政總裁，因主席史美倫任期在2024年4月屆滿。據了解，港交所行政總裁的任期通常為3年。
【11月13日更新】
史美倫同於明年任期屆滿
而早前《明報》引述消息人士報道，董事會成員對歐冠昇上任兩年半以來表現有不同評價，但以不再續約的意見較為主導。報道指，因應主席史美倫同於明年任期屆滿，為免主席與行政總裁短時間內同時離任，部分董事會成員建議考慮給予歐冠昇短於3年一般高層標準合約，並傾向續約1年，惟至今未有定案。
歐冠昇年薪達8656萬元
歐冠昇於2021年5月履新出任港交所主席，當時正值疫情期間，同年8月港府上調印花稅，加上地緣政治、聯儲局加息影響下，致歐美資金在港股市場參與程度及新股IPO集資持續萎縮。
翻查資料，歐冠昇於2022年期間，全年年薪達8,656萬元，較2021年的7,122萬元多達21%。
而早前《彭博》曾引述消息報道，指港交所現任主席史美倫，任期將於2024年4月結束，接替她擔任主席呼聲最高的人選為任志剛。