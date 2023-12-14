港交所CEO歐冠昇終究去定留？　據報陳翊庭、姚嘉仁成接熱任大熱 (更新)

港交所（388）明年將面臨高層任期屆滿，其中行政總裁歐冠昇的任期將於明年5月約滿，早前有不同傳媒引述消息人士指，港交所董事會成員對歐冠昇的表現有不同看法，包括不續約或延長一年合同。

最新《經濟日報》引述市場消息報道，港交所董事會已向歐冠昇提出續約方案，方案為提出延長1年合約至2025年初。但若歐冠昇未同意有關安排，將考慮以內部晉升方式，由現任港交所高層接手，其中兩位集團聯席營運總監陳翊庭、姚嘉仁被視為熱門人選。